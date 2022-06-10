Заместитель министра иностранных дел КР встретился с Францем Вессигом

9 июня в рамках участия заместителя министра иностранных дел КР Айбека Молдогазиева в очередном раунде кыргызско-австрийских межмидовских консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества состоялась его встреча с генеральным директором по внешнеэкономическим связям Федерального министерства цифровых и экономических дел Австрии, сопредседателем Кыргызско-Австрийской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Францем Вессигом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества между КР и Австрией. Особенно были обсуждены вопросы предстоящего проведения очередного 8-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) в Бишкеке 27-28 сентября и организации в рамках МПК кыргызско-австрийского бизнес-форума с участием кыргызских и австрийских предпринимателей.

В ходе встречи стороны также обсудили возможные направления кыргызско-австрийского сотрудничества в сфере сельского хозяйства, легкой промышленности, гидроэнергетики, туризма. Отметили важность наращивания взаимодействия КР с регионами Австрии, в частности путем проведения презентаций об экономическом и инвестиционном потенциале КР,кыргызско-австрийских бизнес-форумов в федеральных землях Австрии.