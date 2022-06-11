Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, сегодня, 11 июня, утром приглашает юных зрителей на Большой сцене посмотреть сказку "Иван да Марья". Спектакль поставлен по произведению Владимира Гольдфельда. Вечером на Большой сцене вниманию уже взрослой публики представят "Ревизора" – представление, созданное по мотивам произведения Николая Гоголя.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 12 июня, вечером на Большой сцене театра можно посмотреть неправдоподобную комедийную притчу "Дураки" по пьесе Нила Саймона.

Начало в 18 часов.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 11 июня, приглашает зрителей в Большой зал на балет Адольфа Адана "Корсар" в трех действиях.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 12 июня, в Большом зале театра пройдет сольный концерт народного артиста Кыргызской Республики Бактыбека Ыбыкеева (баритон). В программе: мировая оперная, национальная классика, романсы и песни.

Начало в 18 часов.

14 июня в Малахитовом зале состоится творческая встреча с солистом оперы, народным артистом Кыргызской Республики Бактыбеком Ыбыкеевым.

Начало лекции-концерта в 14 часов.

15 июня в Малахитовом зале пройдет концерт симфонического оркестра. Дирижер - Захар Бутенко.

Начало в 18 часов.

16 июня в Малахитовом зале состоится концерт солистов оперы.

Начало в 18 часов.

17 июня зрителей приглашают в Малахитовый зал на концерт солиста оперы Дмитрия Жумалиева.

Начало в 19 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 12 июня, приглашает самых маленьких зрителей посмотреть два сказочных представления на русском и кыргызском языках. Сначала малыши увидят спектакль "Кошки-мышки", а затем познакомятся с героями истории под названием "Бардыгын билгим келет".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В кинотеатре "Ала-Тоо" продолжается немецко-французский кинофестиваль Femme Welle ("Женская волна").

Сегодня, 11 июня, можно посмотреть фильмы "Иви как Иви" и "Небо Ливана".

Начало сеансов в 16 и 18 часов.

В воскресенье, 12 июня, фестиваль завершится показами картин "Каламити" и "Прощай, зима!".

Начало сеансов в 16 часов и в 18 часов 10 минут.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Вход свободный.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова сегодня, 11 июня, можно посмотреть комедию Саида Ахмада "Күйөө бала".

Начало в 18 часов.

В филиале "Галереи М" продолжает работу выставка "Истоки". Вниманию бишкекчан и гостей столицы свои произведения представили два кыргызских художника - Нарынкул Турпанов и Жылкычы Жакыпов. Это живопись, графика, инсталляции.

Посетить выставку можно до 19 июня.

Приходите с 10 до 20 часов.

Вход свободный.

Филиал "Галереи М" расположен в ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413 и АртХолл.

В столичном Доме кино заканчивается фестиваль польских фильмов "Висла". Сегодня, 11 июня, бишкекчане и гости столицы могут посмотреть документальную ленту Павла Лозиньски "Кино с балкона".

Начало в 15 часов.

Также в этот день будет показана романтическая драма Томаша Хабовски "Песни о любви".

Начало в 16 часов 45 минут.

В воскресенье, 12 июня, фестиваль завершится демонстрацией комедии Ивони Секежиньской "Любители".

Начало в 18 часов.

Вход свободный.

В парке имени Чингиза Айтматова (Дубовый парк) в Бишкеке 12 июня состоится II фестиваль "Русская душа".

Ярмарка народных промыслов начнет работу в 11 часов.

Праздничный концерт исполнителей и творческих коллективов с интерактивной программой, викториной с призами и театрализованной исторической постановкой пройдет с западной стороны Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова с 16 до 19 часов.