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Мырзакматов: В те дни для меня было главное – не дать стране расколоться!

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Ровно 12 лет назад, события в ночь с 10 на 11 июня 2010 года стали самыми кровавыми в истории современного Кыргызстана. В эту ночь древний Ош содрогнулся от ужаса братоубийства. В первые же часы конфликта стало ясно, что погасить эту бойню могут только сами ошане. Никто кроме их самих им не поможет – так и случилось.

Сегодня спустя 12 лет многие задаются вопросом: Почему два братских народа, веками живущие друг с другом, столкнулись в братоубийстве? Почему центральная власть в Бишкеке не смогла предотвратить этот конфликт, хотя каждый житель Оша, Жалал-Абада, Сузака или Карасу ещё с конца апреля 2010 года понимал и где-то в глубине души боялся, что произойдёт что-то страшное.

Почему центр в лице Временного Правительства (ВП) не захотел слушать тех, кто ещё до конфликта (в апреле-мае 2010 года) не просто говорили, а даже предоставляли неопровержимые факты и документы, что на юге страны возможен социальный взрыв. В обществе наметился раскол, на местах уже стали слышаться антиконституционные призывы, сея среди граждан страх.

С тех пор, прошло 12 лет и многие тайны того времени стали постепенно раскрываться. Сегодня все прекрасно понимают, что единственными, кто ещё до начала трагических событий пытался не допустить конфликта – это была команда мэрии города Ош во главе с мэром Мелисом Мырзакматовым.

Как это было...

7 апреля 2010 года, в столице Кыргызстана произошла очередная смена власти. Повсюду хаос и неразбериха, на площади Ала-Тоо в упор расстреляна почти сотня людей, разгромлены торговые точки, бразды правления страной на себя взяло ВП, на скорую руку сформированное из числа оппозиционеров.

Жители Оша шокированы новостями из Бишкека. И наутро 8 апреля на центральную площадь стекаются тысячи людей. Все задаются вопросом: – Что будет дальше?

Понимая предстоящую кадровую карусель, собравшиеся в центре Оша просят мэра Мелиса Мырзакматова оставаться на посту в это переломное время.

Понимая начавшийся в центре разброд и шатание Мырзакматов предпринимает беспрецедентные меры безопасности в Оше. И это несмотря на то, что ошская милиция после событий 6 апреля в Таласе была деморализована.

Создаются мобильные народные дружины. На всех въездах в город устанавливаются блокпосты, сотрудники милиции и простые горожане начинают патрулировать город. После 6 часов вечера запрещается продажа алкоголя, под усиленный контроль берутся все стратегические объекты, а также коммерческие точки и рынки. И напуганное слухами население города Ош с пониманием относится к таким действиям.

В этот же день, 8 апреля 2010 года мэр города Мелис Мырзакматов обязывает руководителей учреждений и организаций провести профилактические работы среди населения для недопущения любых конфликтов, в том числе, и межнационального характера. (Вот документы того времени).

Ош в те дни жил в напряжении, но ни одна витрина не была разбита, не пострадал ни один рынок, не было захвачено ни одно государственное или муниципальная организация. Под полный контроль были взяты не только государственные, но и частные телеканалы – всё это было благодаря своевременным действиям команды мэрии города Ош.

Обжигающий огонь Джалал-Абада

Однако в соседнем городе Джалал-Абад ситуация была совсем иной. Еще в мае толпа во главе с депутатом ЖК КР Кадыржаном Батыровым в селе Тейит сожгла два главных символа страны – государственный флаг и священную для кыргызов белую юрту. На его многотысячных митингах раздаются голоса: "Мы ждали этого дня 20 лет", а местные ТВ-каналы подливали масла в огонь безумия со сноской "без комментариев". Как итог, бурлящий котел страстей и сепаратистских амбиций взорвался…

Увы, но центральная власть (ВП) в Бишкеке была занята другим. Вместо того, чтобы консолидировать общество и направить сознание людей на единство и сплочённость, там шла банальная причем наглая дележка портфелей, кресел и банковских ячеек. О юге страны даже не вспоминали.

Предчувствие беды

Понимая назревающий конфликт, Мелис Мырзакматов и сотрудники аппарата мэрии Ош проводят встречи с населением, аппаратные совещания с руководителями всех организаций и предприятий, вплоть до заведующих детских садов, по итогам которых даются десятки протокольных поручений. С людьми беседуют практически везде – на рынках, в жилых кварталах, на улицах и площадях. На всех встречах только одна повестка дня – "Сохранение стабильности и мира в Оше". Людей просят не паниковать, проявлять спокойствие и выдержку и не поддаваться разным слухам, сплетням, панике и провокациям.

Вот копия муниципальной газеты "Ош шамы" от 08 мая 2010 года, где есть призыв к горожанам города сохранять спокойствие. Газета напоминает ошанам, что язык, вера и Родина у нас одна, и что раскол в обществе – это лишь на руку тем, кто хочет расшатать стабильность государства.

Другой интересный документ – это служебная записка за подписью начальника управления муниципальной собственности Оша Тагая Салиева, которая датируется 19 мая 2010 годом. Здесь чёрным по-белому написано: "Дабы не допустить конфликта как в городе Джалал-Абад, в Оше согласно протокольному поручению мэра Оша Мелиса МЫРЗАКМАТОВА, изготовить панно, лозунги-растяжки, призывающие к межнациональному согласию и миру в количестве 50 штук на сумму 75 480 сомов и вывесить на всех центральных улицах города Ош".

Тут же по инициативе мэра создаётся общественный совет, куда входят представители узбекской, татаро-башкирской и русской общин, а также почётные аксакалы Оша, и по инициативе молодёжи организуется движение "АК КЫЗМАТ", куда входят неравнодушные гражданские активисты и молодёжь южной столицы.

Игнор центра

Сотни звонков, десятки писем, адресованные Центральной власти (ВП), от мэра Оша и общественности, почему-то остались без внимания. О чем свидетельствует служебная записка за подписью руководителя аппарата мэрии Оша Айдара Казиева: " – с 7 апреля 2010 года по 10 июня 2010 года из Администрации Президента, Временного Правительства КР и министерств КР каких-либо документов по вопросам предотвращения межнациональных конфликтов и обеспечения религиозной безопасности граждан в адрес мэрии города Ош не поступало".

Одним словом, ВП в Бишкеке было не до юга страны. В итоге, кровавой ночи 10 июня избежать не удалось...

Сепаратисты всех мастей воспользовались моментом, когда в Кыргызстане произошёл политический раскол и стравили два братских народа. Планы тех, кто начал эту бойню были просты - захватить власть на юге страны и объявить свою автономию. Но этого им сделать не удалось – народ вопреки провокациям сплотился вокруг мэра южной столицы Мелиса Мырзакматова.

Что такое ответственность?

В эти кровавые дни, не зная отдыха и покоя, Мырзакматов метался по городу вместе с сотрудниками мэрии Оша. Позабыв о личной безопасности, они вместе с военными и милицией спасали людей от крови. Город должен был жить и бороться – обеспечивались топливом пожарные машины и кареты скорой помощи, формировались отряды самообороны из числа афганцев и офицеров запаса, обеспечивались лекарствами и медикаментами медучреждения, проверялись все продсклады, обходили дома и выявляли потребности населения. В общем, была проведена колоссальная работа.

Самое интересное, что Ошская милиция, сотрудники которой после 7 апреля ещё не пришли в себя, верили именно Мырзакматову. Мэр города озадачил их в оперативном порядке (каждый час) предоставлять отчёты по ситуации в городе. Таким образом, команда мэрии была в курсе всех происходящих событий. Отдельно стоит отметить действия Курсана Асанова, который лично выезжал в те районы, в которых происходили столкновения.

Однако, многие магазины и рынки были сожжены, а оставшиеся были закрыты и людям было просто негде купить продукты питания. По команде мэра во всех территориальных советах экстренно открываются муниципальные рынки и пекарни. Каждый час контролируется качество питьевой воды, ведь пошли слухи, что река Ак-Буура может быть отравлена.

И команда Мырзакматова выдержала это испытание - в абсолютном хаосе, они сумели обеспечить людей всем необходимым. Более того, посреди огня вели переговоры с обеими сторонами, в буквальном смысле встав между противоборствующими сторонами, призывая людей к миру и благоразумию.

Сегодня спустя 12 лет все прекрасно понимают, что только благодаря оперативным действиям аппарата мэрии Оша, милиции, военных и общественности конфликт удалось погасить в считанные дни.

Как вспоминает сам Мелис Мырзакматов, свою первостепенную задачу он видел лишь в одном – дать людям надежду, что их не бросили на произвол судьбы, что все под контролем и идет стабилизация ситуации и, что власть в городе Ош не сбежала и работает несмотря ни на что – главное было не дать стране расколоться...

Автор: Айдай Исаева


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URL: https://www.vb.kg/419104
Теги:
Мелис Мырзакматов, ошские события
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