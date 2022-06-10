Они не кричат и не машут руками: Основные признаки того, что человек тонет

В мире существует стереотип по поводу того, как ведет себя утопающий, а подчерпнут он из кино - крики спасите-помогите. Но тонущие не кричат – у них это нечем сделать, нет дыхания, нет воздуха, который можно вытолкнуть из легких, издав крик. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Основные признаки того, что человек тонет

1. Держит голову низко в воде, рот на уровне воды;

2. Наклоняет назад голову, открывает рот;

3. Глаза стеклянные и пустые, не фокусируются;

4. Глаза закрыты;

5. Волосы на лбу или на глазах;

6. Не пользуется ногами, стоит в воде вертикально;

7. Дышит очень часто и поверхностно либо хватает ртом воздух;

8. Пытается перевернуться на спину;

9. Пытается выбраться из воды как по верёвочной лестнице, но движения

почти всё время под водой.

МВД просит отдыхающих быть осторожными!