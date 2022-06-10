Погода
$ 81.30 - 82.30
€ 87.00 - 88.00

Не верил милиции. Потому притворился милиционером

810  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В конце декабря прошлого года у одного молодого бишкекчанина в военкомате украли сотовый телефон. Как он был украден, при каких обстоятельствах, нашелся ли вор – об этом история умалчивает. Известно лишь, что юноша обратился за помощью к своему дяде.

Дядя посоветовал племяннику идти в ближайший ГОМ и писать заявление о краже. А сам надел милицейский жилет, взял пистолет Макарова, удостоверение капитана милиции, сотрудника Службы внутренних расследований МВД КР – и отправился туда же.

В дежурной части сидел человек опытный. Едва глянув на удостоверение, заметил, что в нем нет печати. А кроме того, такие удостоверения подписывает заместитель начальника управления по кадрам. В данном же случае (и в данном конкретном документе) почему-то расписался начальник отдела.

Дяде-самозванцу объяснили, как прости к дежурному следователю насчёт украденного телефона его племянника. Там, в кабинете следователя, его и повязали.

Самозванец (его личные данные не рассекречиваются, его называют просто У.Д.) объяснил свой поступок недоверием к милицейской работе. Предполагал, что к заявлению его племянника гомовцы отнесутся несерьезно, потому и решил их подстегнуть. Подумал, что если в ГОМе узнают, что дело о краже мобильника находится на контроле в СВР МВД – тогда уж обязательно найдут пропажу.

Удостоверение, по его словам, он распечатал у себя дома на струйном цветном принтере. Вкладыш за 400 сомов купил в подземном переходе. А пистолет – его собственный, самый настоящий, на него разрешение имеется.

При назначении наказания суд учел то, что заботливый дядя впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет на иждивении маленького ребенка, а также полностью признает свою вину и чистосердечно раскаивается. У.Д. приговорен к двум годам исправительной колонии общего режима. Но в колонию он не поедет: лишение свободы заменено ему на год пробационного надзора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419106
Теги:
приговор, суд, Кыргызстан, криминал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  