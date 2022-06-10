Не верил милиции. Потому притворился милиционером

В конце декабря прошлого года у одного молодого бишкекчанина в военкомате украли сотовый телефон. Как он был украден, при каких обстоятельствах, нашелся ли вор – об этом история умалчивает. Известно лишь, что юноша обратился за помощью к своему дяде.

Дядя посоветовал племяннику идти в ближайший ГОМ и писать заявление о краже. А сам надел милицейский жилет, взял пистолет Макарова, удостоверение капитана милиции, сотрудника Службы внутренних расследований МВД КР – и отправился туда же.

В дежурной части сидел человек опытный. Едва глянув на удостоверение, заметил, что в нем нет печати. А кроме того, такие удостоверения подписывает заместитель начальника управления по кадрам. В данном же случае (и в данном конкретном документе) почему-то расписался начальник отдела.

Дяде-самозванцу объяснили, как прости к дежурному следователю насчёт украденного телефона его племянника. Там, в кабинете следователя, его и повязали.

Самозванец (его личные данные не рассекречиваются, его называют просто У.Д.) объяснил свой поступок недоверием к милицейской работе. Предполагал, что к заявлению его племянника гомовцы отнесутся несерьезно, потому и решил их подстегнуть. Подумал, что если в ГОМе узнают, что дело о краже мобильника находится на контроле в СВР МВД – тогда уж обязательно найдут пропажу.

Удостоверение, по его словам, он распечатал у себя дома на струйном цветном принтере. Вкладыш за 400 сомов купил в подземном переходе. А пистолет – его собственный, самый настоящий, на него разрешение имеется.

При назначении наказания суд учел то, что заботливый дядя впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет на иждивении маленького ребенка, а также полностью признает свою вину и чистосердечно раскаивается. У.Д. приговорен к двум годам исправительной колонии общего режима. Но в колонию он не поедет: лишение свободы заменено ему на год пробационного надзора.