Анна Ковальчук сыграла Раневскую в "Вишневом саде" Уланбека Баялиева

В Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета состоялась премьера спектакля "Вишневый сад". Знаменитую пьесу Антона Чехова поставил на этих подмостках Уланбек Баялиев - уроженец Кыргызстана, живущий и успешно работающий в России.

На главную роль Любови Раневской режиссер пригласил звезду российского театра и кино, народную артистку России Анну Ковальчук. Зрители знают ее по сериалам "Тайны следствия" и "Мастер и Маргарита". В интервью российским СМИ актриса призналась, что давно мечтала о роли, которая бы вдохновляла людей.

"У меня нет цели показать женщину истерзанную, разбитую любовью, недолюбленную. Мне, наоборот, хотелось показать любовь, которая существует, создает и созидает, независимо от местоположения, от возраста, национальности и языка. Этого ничего нет. Есть любовь, которая все принимает и ничего не берет взамен. Кстати, неслучайно героиню так и зовут - Любовь. Мне очень хотелось сделать ее такой прозрачно-звенящей, окутывающей, чтобы, когда люди попадают в одно с ней пространство, они понимали, что здесь живет любовь. При появлении моего персонажа на сцене людей должна заряжать эта энергия любви, а когда она покидает ее, все становится серее, грустнее, медленнее. Я отдаю себе отчет, что это очень сложно сыграть, но именно с этой позиции я пытаюсь строить сцены", - призналась актриса.

Предложение поставить именно "Вишневый сад" поступило Уланбеку Баялиеву от руководства театра.

"В каждом своем спектакле я пытаюсь найти надежду. И не такую: "Вот – надежда. Держи. Неси. Не урони". А найти робкую надежду внутри трагедии... Я сам не захочу смотреть свой спектакль, если в финале скажу: "Ну, все черно, ребята, расходимся". Но и специально ничего не буду притягивать к свету. Пусть он лишь отразится в кусочке стекла, прорастет новой веточкой на засохшем вишневом дереве, завибрирует в нас – и уже будет хорошо", - объяснил режиссер.

Спектакль необычен. Над сценографией "Вишневого сада" работала художник Евгения Шутина. Звучит в постановке музыка Ивана Волкова.

"Вишневый сад" - пьеса-загадка. Как только мы пытаемся понять, осознать реальность сада - вся "магия" чеховского текста пропадает. Так что же такое Вишневый сад? Этот сад никто никогда не видел, в нем никто никогда не бывал. Откуда в русском человеке эта вселенская тоска по вишневому саду? С другой стороны, в этот сад можно попасть, когда человек переполнен любовью, любовью ко всему живому. Часто это чувство посещает нас в очень раннем возрасте, когда ты еще не закрыт броней, когда ты еще не рационален, когда от мира ты хочешь только любви, когда ты еще не человек, а что-то большее. Этот сад не существует без человека, без того, кто может его осознать. Это как театр, которого нет без зрителя, без зрящего. Этот сад про великую Красоту. Может быть, это сама Жизнь? Успеваем ли мы постичь Красоту? Куда направлен наш взгляд? В чем смысл жизни без Красоты? Почему так смешно и так трагично живет человек? Почему Чехов настаивал, что эта пьеса - комедия? Божественная комедия? Мы будем задавать вопросы. Ответов у нас нет. Мы будем искать трагический нелепый юмор, юмор у края бездны", - считает режиссер.

Справка "ВБ"

Уланбек Баялиев родился в 1975 году во Фрунзе. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Работал актером в московском театре "Содружество актеров Таганки". В 2006 году окончил режиссерский факультет Российского университета театрального искусства (ГИТИС).

Поставил спектакли: "Поздняя любовь" Островского в "Студии театрального искусства", "Ночь ошибок" Голдсмита в Государственном академическом Русском драматическом театре республики Башкортостан, "Барабаны в ночи" Брехта в московском драматическом театре "Et cetera", "Гроза" Островского в Вахтанговском театре, "Двое на качелях" Гибсона в Вильнюсском Малом театре, "Зимняя сказка" Шекспира в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева, "Железнова Васса Мать" по пьесе Горького "Васса Железнова" в Свердловском академическом театре драмы, "Сахарный немец" по роману Клычкова и "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" Ерофеева в МХТ имени Чехова.

Те, кто не успел побывать на первых показах нового "Вишневого сада", смогут посмотреть и оценить спектакль на Большой сцене театра имени Ленсовета на следующей неделе - 15 июня. Последний показ в этом сезоне состоится 24 июня.