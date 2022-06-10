Джонни Деппу предложили стать "лицом" сервиса по доставке еды

Российский сервис доставки еды "ЕдуЕм" предложил американскому актеру Джонни Деппу стать лицом бренда. Об этом сообщает 360tv.ru.

С предложением к звезде Голливуда представители сервиса обратились в одной из социальных сетей.

Компания поздравила Деппа с победой в громком бракоразводном процессе и предоставила артисту макеты фотографий с его участием. На них Джонни изображен в виде красивого мужчины-курьера на дорогом авто. Бывшая же жена актера Эмбер Хёрд - в образе продавщицы рыбы.

"Надеемся, что вы увидите наше предложение и не откажете", - заявили в "ЕдуЕм".