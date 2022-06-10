Американка Корделия Адамс 32 года отращивала ногти своей мечты

59-летняя жительница штата Индиана Корделия Адамс стала обладательницей натуральных 30-сантиметровых ногтей. Американка отрастила их за 32 года. Об этом пишет The Sun.

Американка начала отращивать ногти еще в 1989 году. Женщина объясняет, что ей всегда нравились длинные ногти мамы, и она мечтала о таких же.

По словам Корделии, когда-то длина ее ногтей достигала 40 сантиметров, однако теперь она старается, чтобы они были немного короче. Американка даже стала мастером по маникюру и стремится к безупречному виду своих ногтей.

Конечно же, Адамс сталкивается с рядом неудобств. Например, из-за изогнутой формы ногти начинают впиваться в ладонь, когда она что-то держит. Также женщина ничего не может делать кончиками пальцев, а использует костяшки, чтобы мыть посуду или, например, листать ленту в соцсетях.

Однако, несмотря на трудности, которые столь длинные ногти привносят в повседневную жизнь, Корделия Адамс любит их и признается, что самое лучшее в длинных ногтях - это внимание, которое они к ней привлекают.