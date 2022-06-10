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"Возможны затопления водой". В Бишкеке испытывают на прочность теплосети

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Сотрудники ОАО "Бишкектеплосеть" с 8 по 13 июня проводят регламентные плановые работы по испытанию трубопроводов тепловых магистралей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Во время испытаний выявляются неполадки в участках тепловых сетей. Данные профилактические меры позволят безаварийно провести отопительный сезон.

В результате испытаний возможно повреждение трубопроводов, провалы дорожного покрытия и затопление водой территорий, расположенных в зоне тепловых сетей. В участках, где проводятся испытания, постоянно находятся аварийные бригады.

В случае, обнаружения повреждения бригады оперативно отключат участок тепловой сети.

Мэрия столицы просит горожан быть внимательными и в случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий немедленно сообщать в диспетчерскую службу ОАО "Бишкектеплосеть" по телефону: (0312) 56-85-58 или в Центр поддержки потребителей: 1980

Напомним, регламентные испытания проводятся ежегодно в обязательном порядке, в рамках постановления Правительства о подготовке к прохождению предстоящего отопительного сезона.


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URL: https://www.vb.kg/419113
Теги:
Бишкектеплосеть, ремонт
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