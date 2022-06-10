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ГНС предупреждает об оставшемся сроке на списание пени, штрафов и санкций

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о том, что у налогоплательщиков осталось менее 3 недель, чтобы использовать возможность списания начисленных пени, санкций и штрафов при уплате основной суммы задолженности по налогам и страховым взносам. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Такое послабление предоставляет Закон Кыргызской Республики "О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам".

Согласно Закону, на 100 процентов будут списаны пени, санкции и штрафы тем плательщикам, кто до 1 июля 2022 года погасит основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам и на 50% тем, кто погасит основную сумму задолженности до 31 декабря 2022 года. Реструктуризации подлежит задолженность, образовавшаяся до 1 июля 2020 года.

Для реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации".


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URL: https://www.vb.kg/419114
Теги:
налоги, Налоговый кодекс, Кыргызстан
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