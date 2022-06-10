Биолаборатории в странах ОДКБ – прямое столкновение организации с НАТО

Отдельные члены правительства Кыргызстана, к сожалению, не понимают своей ответственности перед кыргызским народом при реализации подобных опасных проектов. Это может закончиться плачевно, а называется торговлей нашими национальными интересами. Об этом на круглом столе "Бишкекская инициатива по закрытию биолабораторий в странах ЕАЭС" сообщил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР Юрий Погиба.

В целом, по его словам, эта проблема биоугроз начала возникать в 90-х годах. До этого в СССР была четко выстроена система контроля: радиохимическая, биологическая и т.д. Были посты, которые мониторили биологическую обстановку. Этими вопросами занималась армия и биологи-ученые. В КР находилась целая бригада биологического противодействия.

"Через три года независимости, после распада СССР и ликвидации этих отрядов, мы получили сумасшедшую вспышку ящура скота. Это следствие прекращение мониторинга. Сейчас западные страны используют эту уникальную ситуацию и проникают в те ниши, куда ранее не были допущены. Проблема этой тематики в одном – любая биолаборатория является объектом двойного назначения. В Казахстане, когда проходила январская спецоперация, военные не были допущены к этим объектам, где находятся иностранные специалисты. Поэтому, в данном случае столкновения с ними подразумевает столкновение с блоком НАТО. Следовательно, эти лаборатории мы можем считать военными объектами", - подчеркнул Погиба.

Он отметил, что устав ОДКБ запрещает размещать на нашей территории подобные объекты.

"Те страны, которые имеют биолаборатории, однозначно нарушают устав организации. Нам надо решить, как с этим работать. В этом ключе мы четко просматривает противоборство двух систем и попыток Запада взять под полный контроль научную мысль. Вот только вопрос: сколько отечественных ученых отечественных в этих странах вышло из этих проектов? Ни одного! Так как на закрытые блоки допуск гражданам не допускается. Поэтому, подходить к теме размещения подобных биообъектов надо разумно. Да, подобные лаборатории нужны КР, но надо к этому отнестись серьезно. Говорить об этом надо только в рамках совместных проектов и только по линии ЕАЭС и ОДКБ", - заключил Юрий Погиба.

Отметим, мероприятие организовано центром экспертных инициатив "Ой Ордо", ОФ "Евразийское поколение" в партнерстве с Международной ассоциацией ветеранов спецслужб "Альфа".