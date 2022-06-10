Мобильные салоны красоты для собак появились в Москве

Мобильные пункты груминга и ветеринарии с бесплатным обслуживанием открыли в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. Салоны красоты и здоровья для собак начали свою работу возле территорий, обустраиваемых по проекту "Питомцы в Москве".

Теперь владельцы смогут с пользой для питомцев провести время в ожидании открытия новых площадок для выгула. Все услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. Салоны начали работу в 29 районах десяти округов столицы.

В список услуг входят стрижка и создание прически, профессиональный косметический уход, подбор груминг-инструментов для домашнего ухода. Ветеринары проконсультируют хозяев собак по содержанию, кормлению и необходимых исследованиях.

"Питомцы пройдут базовые процедуры, среди которых стрижка когтей, санация наружного слухового прохода и гигиеническая чистка ушей", - говорится в информации.