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Мобильные салоны красоты для собак появились в Москве

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- Жан Алиев
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Мобильные пункты груминга и ветеринарии с бесплатным обслуживанием открыли в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. Салоны красоты и здоровья для собак начали свою работу возле территорий, обустраиваемых по проекту "Питомцы в Москве".

Теперь владельцы смогут с пользой для питомцев провести время в ожидании открытия новых площадок для выгула. Все услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. Салоны начали работу в 29 районах десяти округов столицы.

В список услуг входят стрижка и создание прически, профессиональный косметический уход, подбор груминг-инструментов для домашнего ухода. Ветеринары проконсультируют хозяев собак по содержанию, кормлению и необходимых исследованиях.

"Питомцы пройдут базовые процедуры, среди которых стрижка когтей, санация наружного слухового прохода и гигиеническая чистка ушей", - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/419124
Теги:
собаки, Москва, новости мира, в мире
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