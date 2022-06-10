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В Оше почтили память погибших в трагических июньских событиях 2010 года

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В городе Ош почтили память погибших в трагических июньских событиях 2010 года. В рамках мероприятия состоялся митинг-реквием, в ходе которого к мемориальному комплексу "Слезы матери" возложили цветы и почтили погибших минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба южной столицы.

В мероприятии приняли участие первый вице-мэр города Оша Марс Исаев, полномочный представитель Президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, заместитель председателя Ошского городского кенеша Шайырбек Нуранов, семьи и родственники жертв трагических июньских событий.

"Наш народ, всегда ценил единство и согласие. Пусть в нашей стране всегда будет мир. Мэрия города Ош всегда готова оказать поддержку семьям пострадавших и пропавших без вести во время июньских событий", - отметил первый вице-мэр.


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URL: https://www.vb.kg/419125
Теги:
июньские события, Ош, Кыргызстан
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