В Оше почтили память погибших в трагических июньских событиях 2010 года

В городе Ош почтили память погибших в трагических июньских событиях 2010 года. В рамках мероприятия состоялся митинг-реквием, в ходе которого к мемориальному комплексу "Слезы матери" возложили цветы и почтили погибших минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба южной столицы.

В мероприятии приняли участие первый вице-мэр города Оша Марс Исаев, полномочный представитель Президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, заместитель председателя Ошского городского кенеша Шайырбек Нуранов, семьи и родственники жертв трагических июньских событий.

"Наш народ, всегда ценил единство и согласие. Пусть в нашей стране всегда будет мир. Мэрия города Ош всегда готова оказать поддержку семьям пострадавших и пропавших без вести во время июньских событий", - отметил первый вице-мэр.