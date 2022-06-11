Двигатель и коробка прослужат дольше

Большинство современных автомобилей сконструированы так, что ресурс основных агрегатов - двигателя и трансмиссии - приближен к сроку заводской гарантии.

Благодаря компьютерному проектированию и современным материалам автопроизводители получили возможность создавать машины с равным (и запрограммированным) сроком службы основных агрегатов. Такой подход означает, что в один не очень прекрасный момент во избежание чрезмерных хлопот и затрат с автомобилем желательно расстаться.

А что, если отклониться от предписаний производителя и увеличить срок жизни машины? Сегодня цены взлетели, покупка нового автомобиля для многих стала недоступной. Самое время для инженерного подхода к эксплуатации.

1. Маслом не испортишь

Редкий производитель советует проводить техобслуживание сразу по окончании - то есть "нулевое ТО". А если и советует - зачастую ограничивает его контрольным осмотром. Многие автовладельцы считают эту процедуру разводом на деньги.

Между тем есть смысл. Масло первой заливки в какой–то мере является обкаточным, вобравшим в себя всевозможные микрочастицы и продукты приработки, гонять которые по новенькому мотору ни к чему. Обкатку обычно считают законченной примерно на второй тысяче километров пробега - пусть с этого момента масло станет свежим. Меняйте! Конечно, вместе с фильтром.

Большинство автопроизводителей рекомендует менять масло в двигателе по пробегу - к примеру, каждые 15 тысяч км. Но при этом не учитываются реальные условия эксплуатации. Такой интервал допустим при езде преимущественно по трассе со средней скоростью около 50 км/ч. Однако так ездят разве что междугородные автобусы.

Живущие в городах автолюбители почти постоянно толкаются на светофорах и в пробках. Средняя скорость в крупных городах едва достигает 20–25 км/ч. Отсюда, по логике, пробег до замены масла не должен превышать 7500 км. Но только некоторые производители считают городскую езду тяжелыми условиями эксплуатации и советуют менять масло вдвое чаще. Эксперты уверены, что это правило следует распространить на все автомобили.

n Большинство производителей коробок–автоматов и вариаторов ограничивают свои рекомендации разве что редкой проверкой уровня рабочей жидкости. В сервисной книжке часто вообще нет указаний насчет ее замены.

Между тем ремонтная практика говорит, что жидкость в АКП редко выхаживает более 60 тысяч км. А если машина эксплуатировалась на сильном морозе или часто таскала прицепы, то и того меньше.

Значит, необходима более частая замена жидкости, ведь это - типичный расходник. То же относится к раздаточным коробкам, редукторам мостов, механическим коробкам передач и многодисковым муфтам.

2. Прогревайте

Любая автомобильная компания на вопрос насчет обязательности прогрева двигателя пояснит, что их автомобили в дедушкиных рецептах не нуждаются. Что ж, гарантию при таком подходе мотор, может, и выходит. Но ведь мы–то хотим большего!

Поршням по–прежнему приходится испытывать перепады температур градусов в двести. Цилиндр еще остается холодным, а поверхность поршня уже нагрелась до полутора сотен градусов - от термических напряжений чаще всего погибают межкольцевые перемычки поршней, на которые действуют еще и увеличившиеся силы трения, а также межклапанные перемычки головки цилиндров.

И современный мотор по–прежнему вынужден считаться с резким загустением моторного масла на морозе. Это чревато масляным голоданием - пусть и кратковременным. После пуска узлы трения сразу начинают воспринимать серьезные нагрузки, которые при отсутствии нормальной смазки приводят к резкому ускорению износа.

Мораль простая: прежде чем давать двигателю нагрузку, нужно дать ему возможность прогреться - хотя бы немного. Для этого необязательно стоять на месте: можно хотя бы километр проехать спокойно, забыв про резкие ускорения.

n Если мотор греет сам себя за счет сгорающего топлива, то автоматическая коробка этого делать не умеет. Загустевшая рабочая жидкость не может создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, и они начинают буксовать. По той же причине может пострадать гидротрансформатор. Поэтому при прогреве сразу после пуска двигателя необходимо включить в автомате (или вариаторе) режим D или R, удерживая машину педалью тормоза. При этом ДВС получает нагрузку в виде гидротрансформатора, одна часть которого вращается, а другая остановлена вместе с колесами машины. Мотор прогреется быстрее, а интенсивное перемешивание жидкости в гидротрансформаторе приведет к ускоренному прогреву коробки передач. И для продления ресурса начинать движение следует по возможности плавно.

По материалам СМИ подготовил Леонид ВЛАДИМИРОВ.