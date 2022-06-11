Граждане Непала пытались въехать в КР по поддельным паспортам

Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники пункта пропуска "Манас-аэропорт" задержали трех граждан Непала с поддельными паспортами.

В аэропорт "Манас" 9 июня авиарейсом Шарджа-Бишкек прибыли иностранные граждане.

При прохождении паспортного контроля они предъявили пограничникам заграничные паспорта Республики Индонезии. Пограничный наряд, проверяя документы, выявил в паспортах признаки подделки.

В ходе опроса было установлено, что нарушители государственной границы являются гражданами Непала, подтверждением чему были найденные у них заграничные паспорта.

После составления соответствующих протоколов задержанные были переданы представителям компетентных органов для дальнейшего разбирательства.