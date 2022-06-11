Садыр Жапаров принял первого заместителя генерального секретаря ООН

Президент Садыр Жапаров вчера, 10 июня, принял первого заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Амину Мохаммед.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Кыргызстаном и ООН.

Глава государства, тепло поприветствовав гостью, поздравил ее с переназначением на должность первого заместителя генерального секретаря ООН и пожелал дальнейших успехов на высоком посту.

Президент отметил важную роль Организации в обеспечении мира и безопасности, решении глобальных социально-экономических проблем и принятии важных решений по актуальным вопросам мировой повестки.

Садыр Жапаров напомнил, что в этом году Кыргызстан отмечает 30-летие членства в ООН и выразил благодарность за поздравления Генерального секретаря Антониу Гутерриша по этому случаю.

Он акцентировал внимание на вопросе назначения нового регионального координатора Контртеррористического управления ООН в Центральной Азии, усиления его мандата задач координации проектов и программ управления с учетом Совместного плана действий в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН для Центральной Азии и нарастающих террористических угрозах.

Также глава государства подчеркнул об инициативе Кыргызстана, принятой на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 2021 года об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития.

"В этом году Кыргызская Республика предложила и начала продвигать проект резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, об объявлении 2023–2027 гг. "Пятилетием действий по развитию горных регионов". Поскольку наша страна является горной страной, мы придаем большое значение успешной реализации этой инициативы", - сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что в сентябре текущего года планируется провести встречу высокого уровня по устойчивому развитию горных районов в рамках Недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Садыр Жапаров добавил, что в ходе данного мероприятия планируется предложить ряд инициатив по реализации программ и проектов, эффективно защищающих интересы горных стран, решающих проблемы горных регионов, программ по созданию фонда их развития, по предотвращению стихийных бедствий, устойчивому энергоснабжению и доступу к современным технологиям и инновациям.

В свою очередь, первый заместитель генерального секретаря ООН, выразив благодарность за теплый прием и гостеприимство, передала слова приветствия от Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

Вкратце рассказала Главе государства о целях своего визита, главной из которых является дальнейшее развитие сотрудничества между Кыргызской Республикой и ООН.

Амина Мохаммед поздравила Садыра Жапарова с 30-летием членства Кыргызстана в организации.

Первый заместитель генсека ООН отметила удовлетворение работой Кыргызстана на национальном, региональном и глобальном уровнях.

"Мы полностью поддерживаем вашу программу по достижению целей устойчивого развития. Мы поддерживаем все ваши усилия по развитию страны", - сказала она.

Первый заместитель генерального секретаря ООН также поддержала усилия Кыргызстана по мирному урегулированию спора с канадской компанией "Центерра Голд Инк.".

В заключение Амина Мохаммед выразила надежду на участие кыргызской делегации во главе с президентом Садыром Жапаровым в работе следующей конференции сторон по климату в ноябре этого года.