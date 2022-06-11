В Бишкеке стартовал региональный фестиваль Go Viral о креативной экономике

В Бишкеке завершился первый день регионального фестиваля Go Viral. Мероприятие собрало энтузиастов и экспертов из сферы медиа, бизнеса, культуры и технологий.

Тема этого года – "Search. Invent. Solve" ("Искать. Изобретать. Решать"). Программа построена на идее, что творческое вдохновение уже внутри нас. Нам необходимо начать сотрудничество внутри региона, внимательно изучая уникальность каждой страны и перерабатывая старые решения.

Фестивали Go Viral проводятся с 2017 года. Но если раньше мероприятие проходило только в Казахстане, то в этом году впервые фестиваль кочует по всей Центральной Азии. А вместе с ним путешествует и чапан, как символ дружбы между членами сообщества Go Viral. Вышивки на нем – это пазл, частички которого будут собираться участниками из всех пяти стран.

В мае Go Viral стартовал в Душанбе, затем прошел в Ташкенте, теперь эстафету подхватил Бишкек. Далее фестиваль пройдет в Алматы и Ашхабаде.

В этом году проект Go Viral реализует Институт по освещению войны и мира (IWPR) в Центральной Азии. Программный менеджер IWPR Бегайым Аджикеева отметила, что цели организации и фестиваля совпадают - расширение региональных связей, поддержка экономического развития и укрепление гражданского общества в регионе.

"Мы хотим создать и поддержать глубокие, качественные, партнерские взаимоотношения между новым поколением центральноазиатских лидеров и новаторов. Новации и нестандартные решения и идеи рождаются как раз из таких коллабораций и нетворкинга", - сказала она.

Все два дня фестиваля в Бишкеке участники и спикеры говорят о креативной экономике. Выступая на открытии Соната Н. Коултер, временная поверенная в делах США в КР отметила перспективы и возможности этого направления.

"США разделяют стремление правительства КР и молодежи страны построить динамичную, креативную экономику, которая будет использовать таланты молодых профессионалов Кыргызской республики, предоставляя им возможность новых передовых инициатив в области IT, медиа, бизнеса и культуры. Сегодня как никогда прежде возможности в этих областях ограничены только нашим воображением", - сказала она.

Первый день фестиваля был очень насыщенным и активным. Мероприятия проходили как на улице, так и внутри университета. Темы всех сессий так или иначе касались креативных профессий и их монетизации.

Бизнес на миллион

На фестивале Go Viral выступили создатели популярного детского YouTube-проекта "DBillions", видео которого набирают миллиарды просмотров, а музыка пользуется огромной популярностью. Телеведущая и директор по связям с общественностью Чолпонай Кенжекулова рассказала историю создания "DBillions", с чего все начиналось 3 года назад и чего все это стоило. А ее супруг, основатель и продюсер проекта Эрнест Уметалиев поделился опытом того, как создавать контент на миллионы просмотров. По его словам, чтобы чему-то научить ребенка, сначала нужно удержать его внимание.

"Сейчас дети другие. Занять внимание дольше чем на 2 секунды очень тяжело. Поэтому я говорю своей команде, что на каждой 7 секунде должно происходить что-то. Решение проблемы или еще что-то, что может удержать внимание ребенка", - рассказал Уметалиев.

О том, как зарабатывать миллионы на креативности рассказывал и Азим Азимов, продюсер и основатель студии media kitchen, автор проекта Pay the Artist. Он рассказал, о том, что дорогая техника не всегда определяет стоимость продукта.

"Ценность местных определяется в том, что же мы делаем лучше для клиента, вкладывать деньги, эти деньги к нему вернулись в двойном объеме", - сказал он.

Одна из панельных дискуссий была посвящена тому, как запускать IТ-продукты в Центральной Азии. Спикеры и участники обсуждали на что стоить обратить внимание при создании стартапа и какие продукты востребованы на рынке.

Нора Азыгылиева, CEO Namba One / COO Namba Group посоветовала начинающим программистам прежде, чем запускать свой продукт, изучить необходимость стартапа.

"Мы запускали продукт. Когда он был уже готов и мы вышли на рынок, мы поняли, что он никому не нужен. Мы сделали его локальным, а современному человеку нужны глобальные продукты. Мы поняли свою ошибку и быстро развернули концепцию. Поэтому важно уметь признавать свои ошибки, если даже вы потратили на это кучу человеческих и материальных ресурсов", - отметила спикер.

А основатель и главный инженер Mancho Devs Эсен Сагынов посоветовал начинающим айтишникам найти себе ментора.

"Возможно, ваша идея и ваш продукт гениальны, но найдите человека более опытного, который даст оценку вашему продукту и скажет, насколько он необходим на рынке. Общайтесь, ищите советы", - сказал он.

О том, как превращать идеи в гипотезы и проверять их рассказал на своем воркшопе сооснователь сервиса Zenclass и основатель дизайн-студии DELO Илья Кузнецов. Он рассказал, о важности анализа жизнеспособности продукта.

"На своем примере могу сказать, что мы недавно запустили продукт стоимостью 250 тысяч сомов. До этого, конечно же, была проанализирована жизнеспособность продукта, но все же он не пошел. То есть одна оценка тоже не может гарантировать запуск", - отметил он.

В ходе воркшопа участники смогли проанализировать свои продукты и некоторые выяснили, что их показатели жизнеспособности на 10-20%.

Зеленая экономика и как на ней заработать – это тема еще одной дискуссии, прошедшей в рамках фестиваля. Участники рассказали о своих проектах и как они зарабатывают экологично и стараются внести свой вклад в борьбу с изменением климата.

"Модель зеленой экономики в экологии называется циркулярная экономика, когда одни отходы становятся пищей для других. Такую модель мы внесли у себя дома, у нас солнечные батареи, благодаря технологиям стоки и сливы самоочищаться и используются для полива и так далее", - сказала Евгения Постнова, креативный директор общественного объединения "АКМЕНА", член комиссии МСОП и Центральноазиатской группы экспертов по устойчивому развитию.

Большой интерес вызвал воркшоп IT-академии, где Чолпон Дуйшеева провела для участников тест-драйв IT-профессий. Каждый мог побыть на время веб-дизайнером, разработчиком, проектным менеджером или HR-специалистом и попробовать себя в этой роли. В командах школьники и студенты решали кейсы, с которыми они могут столкнуться в будущей работе и получали фидбеки от менторов.

"Сегодня я протеститровала профессию проджект менеджера и мне очень понравилось. В своей школе я была министром образования и мне очень нравится коммуникационная система, когда ты решаешь какие-то вопросы внутри команды, смотришь на сильные и слабые стороны каждого члена команды", - расказала выпускница школы Жасмин Чынгызбек кызы.

А на другом воркшопе участники вместе с рython-разработчиком и сотрудником "IT Академии" Екатериной Смоляевой с попробовали создать чат-бот, в котором можно делать список дел на день и который будет напоминать о них в порядке приоритетности и давать аналитику.

"Я сама программистка и мне было интересно создать свой бот. Это мой первый опыт. Было круто и оказывается, это не очень сложно", - поделилась впечатлениями участница воркшопа Байырта Асанова

Проблемы трудоустройства и найма спикеры и участники обсудили на панельной дискуссии о дилемме работодателей и соискателей, когда одни не могут найти работу, а другие – сотрудников. Бизнес-партнер по работе с персоналом компании Food Dream (бренд KFC) Нурайым Биялиева отметила, что большинство работоискателей отсеиваются на этапах от подачи резюме до собеседования.

Вместе с этим поднимался вопрос того, что многие работодатели не берут на работу студентов или используют их труд, оплачивая минимальную зарплату, а порой отказываясь платить. В этом случае адвокат и управляющий партнер фирмы "В рамках закона" Фатима Якупбаева отметила, что даже при отсутствии трудового договора можно получить компенсацию в судебном порядке.

"Если у вас есть доказательства и вы готовы в случае чего судиться с работодателем, то вы можете этого добиться. Но вы потратите очень много времени и сил, чтобы доказать, что вы правы. Но это цена за то, чтобы защитить себя", - сказала адвокат.

Креативность без границ обсуждали представители творческих профессий. Все они сходятся во мнении, что креативность – это навык, который можно наработать и получить в любом возрасте. А вдохновение каждый может найти в каких-то мелочах или попробовать различные техники поиска новых идей. Ими поделился художник Чынгыз Асаналиев. А иллюстраторка и основательница креативной студии ТАРТ Беназир Калиева рассказала, когда нужен командный брейншторм, а когда только личное видение художника.

"Коммерческие проекты мы должны обсуждать, потому что нужно очень много разных видений и взглядов. Но если вы работаете один и ваш проект не нуждается в комментариях других людей, то вам и незачем это делать. Это полностью ваша идея и никто не может ее комментировать", - рассказала она.

На сессии про искусство как инструмент активизма выступила организатор арт-выставок Акжибек Бейшебаева. Она рассказала о важности мирового искусства и как оно поднимает те или иные проблемы общества.

"Кыргызский художник Таалай Усубалиев написал серию работ посвящённых врачам во время Covid-19. За продвижение гендерных прав проводят очень много акций, в том числе перформансы. В Кыргызстане все помнят скандальную историю о том, как в музее был устроен перфоманс посвящённый гендерным правам, после чего была уволена директор музея. Олафтур Элиассон, датский художник, который привёз в Лондон глыбы льда - осколки Гренландского ледового щита, назвал свою коллекции Ce Watch. Этим он хотел обратить внимание к проблеме глобального потепления", - сказала она.

А параллельно художник Чынгыз Асаналиев рассказывал о том, как креативность может помочь в поиске заказов и монетизации.

"Если вы художник то покажите людям, что вы умеете рисовать прикольно и будут у вас заказы. Тогда они поймут, что вы рисуете хорошо и прикольно, и вам можно заказывать. Используйте разные техники", - рассказал он.

Виртуально провел воркшоп о том, чем занимается продюсер, кино- и телепродюсер с более чем 30-летним международным опытом работы в Лос-Анджелесе, Лондоне и Нью-Йорке Нил Вейзман. Он отметил, что работа продюсера может включать в себя решение юридических вопросов, задачи проектного менеджера и коммуникацию с людьми. А также он рассказал, о различиях работы в различных сферах, как кино, телевидение.

На дискуссии о развитии индустрии кино в Кыргызстане сценарист Бакыт Осмонканов отметил, что в сейчас кыргызский зритель больше предпочитает комедийный жанр.

"В нашей жизни очень много стресса, поэтому мы целенаправленно снимаем фильмы в комедийном жанре, есть спрос. Нас часто обвиняют в том, что в целях заработка снимаем такие фильмы но мы ответим нет, так как где преследуется материальная выгода, там заканчивается творчество", - поделился он.

Кинорежиссёр Асель Жураева тоже отметила, что из-за ограниченности финансовых ресурсов в Кыргызстане снимают в основном короткометражные фильмы. Также она призвала женщин-режиссеров чаще снимать фильмы.

"В данное время только несколько женщин снимают фильмы", - добавила она.

После всех содержательных сессий и огромного количества информации все участники фестиваля смогли отдохнуть под зажигательную музыку артистов лейбла Curltai.

Основными партнерами фестиваля выступают Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Ассоциация креативных индустрий Кыргызстана, KFC.

Международными и национальными спонсорами фестиваля Go Viral 2022 в Бишкеке являются Государственный инновационный центр, ЗАО "Шоро", "Тойбосс", КД "Куликовский", Keks.kg, РБДЮ им. К.Баялинова, Американский информационно-ресурсный центр "Америка Борбору".

Информационные партнеры: информационно-развлекательный портал Kaktus.media, медиаиздание Weproject.media.

Также партнерами фестиваля выступают конкурс короткометражных фильмов "Снять за 48 часов", Нью-Йоркская Академия Киноискусства (New York Film Academy), Makers Bootcamp, стартап Mancho Devs и киберспортивное сообщество Кыргызской Республики ESK KG.

Go Viral – это площадка для обмена опытом, сообщество представителей медиа, бизнеса, культуры и технологий из стран Центральной Азии и ежегодный региональный фестиваль. Проект спонсируется Госдепартаментом США при поддержке Дипломатических миссий США в странах Центральной Азии. С октября 2021 года проект реализуется Институтом по освещению войны и мира (IWPR) в Центральной Азии, программы и мероприятия которого проводятся по всему региону.