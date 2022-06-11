В Ысык-Атинском районе задержана женщина,по подозрению в убийстве сожителя

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 10 июня 2022 года в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины. По полученной информации незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции было установлено, что 10 июня текущего года примерно в 14 часов 30 минут при проведении строительных работ сзади сарая одного из домов расположенных в селе Ново-Покровка, в небольшой яме засыпанной кизяками был обнаружен скелетированный труп мужчины.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 122 (Убийство) УК КР.

В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции было установлена личность погибшего мужчины, им оказался З.Е., 1977 года рождения который считался без вести пропавшим с декабря месяца 2021 года. С заявлением о содействии в поисках сына обратилась его мать.

В ходе проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского

района в Ыссык-Кульской области, по подозрению в совершении данного преступления была задержана сожительница убитого М.А., 1969 года

рождения.

По предварительно версии следствия женщина 7 декабря 2021 года примерно в 22 часа убив своего сожителя, нанеся ему ножевые ранения на

почве бытовой ссоры, закопала труп во дворе дома. При этом, как отмечают в ведомстве, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту пропажи дала ложные показания.

В настоящее время подозреваемая водворена в ИВС ОВД Ысык-Атинского района. Досудебное производство продолжается.