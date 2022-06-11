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Мужчина рассказал, что был проглочен горбатым китом и выжил после инцидента

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- Жан Алиев
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Американец Майкл Пакард рассказал о том, как пережил инцидент, когда его заживо проглотил горбатый кит. Об этом сообщает Газета.ru с ссылкой на издание Cape Cod Times.

Мужчина, проживающий в Массачусетсе, работает дайвером, достающим лобстеров. По его словам, во время одного из обычных для него заплывов, он увидел, что в его сторону движется "огромный пугающий поезд", после чего вокруг него наступил полный мрак.

"А вода просто мчалась и мчалась вокруг меня с огромной скоростью, кругом был мрак, и я чувствовал давление на все свое тело. И я думаю про себя: "Вот оно, Майкл. Это оно. Вот как ты умрешь. И я был на 100 процентов уверен, что я не выберусь из этой ситуации. Я думал о своих детях и жене", - вспоминает Пакард.

Тем не менее, в один момент кит поднялся с глубины, стал раскачивать головой, раскрыл пасть, и мужчина освободился.

При этом некоторые медики скептически отнеслись к истории мужчины. Так, один из врачей сообщил, что у мужчины как минимум должна была быть баротравма из-за резкого всплывания с морской глубины на быстрой скорости, не говоря о том, что он отделался лишь царапинами и ушибами, и у него целы все кости и суставы.


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URL: https://www.vb.kg/419140
Теги:
мировые новости, в мире
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