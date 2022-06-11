Личинки жуков-чернотелок оказались способны поедать пенопласт

Кишечная микрофлора зофобусов может разлагать инертный пенополистирол, позволяя личинкам насекомых питаться только им и при этом спокойно расти. Возможно, такая способность поможет создать новые технологии для утилизации пенопласта. Об этом пишет Naked Science.

Чернотелки - крупное семейство жуков, к которому относятся и зофобусы (Zophobas morio). Это весьма неприхотливые при разведении насекомые, поэтому их личинки активно используют в качестве корма для домашних рептилий. А в будущем их, возможно, будут выращивать в еще более крупных масштабах - уже ради борьбы с загрязнением окружающей среды.

Новое исследование австралийских ученых показало, что личинки зофобусов могут поглощать пенополистирол - то есть обычный пенопласт, который сам по себе в естественных условиях разлагается крайне медленно. Об этом Кристиан Ринке (Christian Rinke) и его соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Microbial Genomics.

Пенополистирол - материал во многих смыслах замечательный, из-за чего применяется очень широко, прежде всего в качестве теплоизолятора в строительстве. Но это создает и огромные количества таких отходов, химически и биологически инертных, которые сами по себе в естественных условиях практически не разлагаются. Именно тут на помощь нам могут прийти жуки-зофобусы.

Кристиан Ринке и его коллеги из Университета Квинсленда проследили за состоянием личинок зофобусов в течение трех недель. При этом одну группу подкармливали отрубями, другую - пенопластом, а третью держали вовсе без пищи (что для этих насекомых не смертельно). В итоге насекомые, которые питались пенополистиролом, выглядели и вели себя совершенно нормально и даже немного набрали массу в сравнении с голодавшими. В свой срок они завершили жизненный цикл, превратившись в куколки, а затем и во взрослых особей. Все это указывает на то, что личинки благополучно усваивали органику даже из своего пенопластового рациона.