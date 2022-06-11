Три известных российских коллектива выступят на площади Каракола

В День России, 12 июня Каракол - культурная столица СНГ в 2022 году, принимает международный культурный проект "На языке музыки".

Проект организован Министерством культуры России и Русским домом в Бишкеке, при поддержке мэрии города Каракол.

Уникальность проекта заключается в том, что на одной сцене выступят сразу три российских музыкальных коллектива.

Классическое направление представит знаменитое трио "Реликт" и скрипачка Ирина Павлихина.

Зрители также познакомятся с творчеством одного из самых ярких коллективов, представляющих русскую песню и профессиональное искусство игры на русских народных музыкальных инструментах - квинтета солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Л. Зыкиной, который выступит вместе с одной из ярчайших исполнительниц русской песни, народной артисткой России Надеждой Крыгиной.

Кульминацией вечера станет выступление всемирно известного мужского Хора Сретенского монастыря, ведущего свою историю с 1397 года.

Жители и гости Каракола познакомятся с лучшими образцами российской музыкальной культуры, услышат, как красота и богатство русского языка раскрываются в сочетании с духовной, народной и классической музыкой." - пояснили в Русском Доме Бишкека.

Организаторы культурного проекта сообщили, что вход на концерт открыт для всех жителей и гостей города Каракол.

Всех ждут с хорошим настроением 12-го июня 2022 года в 18.30 на Центральной площади имени Чингиза Айтматова.