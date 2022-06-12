В Бишкеке завершился региональный фестиваль Go Viral

Программирование, криптовалюты, стартапы, творческие пространства и профессии – все это темы второго дня фестиваля Go Viral в Бишкеке, посвященного креативной экономике.

Финальный день фестиваля прошел не менее ярко и насыщенно, чем первый. Более 500 энтузиастов и экспертов из сферы медиа, бизнеса, культуры и технологий приняли участие в воркшопах, панельных дискуссиях, мастер-классах и обсуждениях.

Тема этого года – "Search. Invent. Solve" ("Искать. Изобретать. Решать"). Программа построена на идее, что творческое вдохновение уже внутри нас. Нам необходимо начать сотрудничество внутри региона, внимательно изучая уникальность каждой страны и перерабатывая старые решения.

Фестивали Go Viral проводятся с 2017 года. Но если раньше мероприятие проводилось только в Казахстане, то в этом году впервые фестиваль кочует по странам Центральной Азии. В мае он стартовал в Душанбе, затем прошел в Ташкенте, теперь эстафету подхватил Бишкек. Далее Go Viral пройдет в Алматы и Ашхабаде.

Выступая на открытии второго дня руководитель отдела по вопросам прессы, культуры и образования Генерального консульства США в Алматы Ананд Кришна сделал стежок на чапане, который вместе с фестивалем Go Viral путешествует по столицам стран Центральной Азии. Он отметил, что сегодня локальные проблемы быстро становятся глобальными, а глобальные проблемы требуют глобальных решений.

"Мы начинали Go Viral 6 лет назад, чтобы найти решения локальных и глобальных проблем вместе и создали пространство, в котором мы могли узнать больше о медиа, бизнесе, культуре и технологиях. Потому что, в конце концов, мы все одна команда и нам нужно сотрудничать и работать вместе, чтобы создать более стабильный и процветающий мир", - сказал он.

Специальным гостем фестиваля стал предприниматель из США, соучредитель Gauge + Casting, Shark Tank, старший консультант Values Partnerships Брендон Эндрюс. Он провел для участников воркшоп о том, как продать свою бизнес-идею инвестору, а также как предпринимателю решать проблемы и насколько важно изучение рынка для развития бизнеса. Он отметил, что часто многие считают, что во время питчинга своего стартапа предприниматель находится на позиции ниже инвестора.

"Это не так. Да, вы как бизнесмен нуждаетесь во влиянии и деньгах для развития бизнеса. Но инвесторы тоже хотят преумножить свой капитал. Поэтому то, что может получить инвестор, вкладываясь в вашу идею, намного больше, чем он может получить, инвестируя в недвижимость, в банковские инструменты или играя на бирже. Поэтому, когда вы питчите свой бизнес, помните, что вы на равных. Инвестор нуждается в вас также, как вы нуждаетесь в нем", - отметил он.

А если у вас уже есть собственный бизнес, то стоит подумать о расширении горизонтов. Именно об этом говорили спикеры, обсуждая как создавать компании, которые работают из Бишкека на весь мир. Панельная дискуссия вызвала большой интерес. Мест не хватало, но некоторые готовы были стоять в коридоре, чтобы послушать спикеров.

Во время обсуждения эксперты отметили, что один из самых важных навыков фаундера – создать команду, потому что в стартап нужны очень амбициозные и горящие люди. Но очень редко первый стартап сразу же выстреливает, а первый год работы может быть самым сложным. Поэтому спикеры дали советы тем, кто решил выходить на новые рынки.

"В первый год нужно укрепить позиции в определенных странах и только после этого выходить на новые рынки. Потому что, когда вы начнете фокусироваться на новых странах, у вас ресурсы команды будут распыляться и вы можете потерять тот рынок, где вы зарабатывал основной доход", - отметила Сырга Тилекова, соучредитель стартапа NB FIT.

Впрочем, можно и наоборот – работать из любой точки мира на Кыргызстан или любую другую страну. Для этого понадобится только чемодан, гибкость и умение оценивать риски. Своим опытом цифрового кочевничества поделились участники панельной дискуссии, в том числе посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт. Он подчеркнул, что для привлечения цифровых кочевников в страну есть две важных составляющих. Первая – комфортная среда и благоприятные условия для развития бизнеса. А вторая - взаимодействие государства и предпринимателей и представителей креативного сектора.

"Взаимодействие рождает уникальные идеи и оригинальные идеи, что важно для развития данного сектора. Мы часто критикуем правительство, но среди них немало специалистов, которые искренне хотят привлечь цифровых кочевников в страну", - сказал посол.

Спикеры также обсудили, какие условия нужны для тех, кто путешествует с ноутбуком.

"Большая часть цифровых кочевников из Америки и Европы. Поэтому наш сервис услуг должен говорить на английском языке. Это и рекламные вывески, и обслуживающий персонал, и так далее. Во-вторых - инфраструктура. Для них общественный транспорт должен быть доступным и безопасным, это касается и транспорта между городами. Должна быть возможность купить билеты онлайн", - отметила Алтынай Мамбетова, журналистка, дата-аналитик, соучредительница Школы данных Кыргызстана.

А для тех, кто только на пути к цифровому кочевничеству, ментор в IT-компании Makers Алия Мамбеталиева провела воркшоп "Программирование для новичков". Участники смогли попробовали себя в кодинге и примерить на себя IT-профессию.

"Нам дали задание, которое дало нам прочувствовать себя уже программистами. Сегодня я узнала, что можно работать не только разработчиком в IT-компании, но и менеджером, дизайнером, потому что не все могут написать код. Также я узнала, что можно работать удаленно - находиться в Кыргызстане и работать на другую страну. И в этой профессии не важны внешность, одежда или что-то еще, важны только знания", - поделилась впечатлениями Нуржан Абдырахманова, студентка второго курса факультета программирования КГТУ им. И. Раззакова.

Тема криптовалют неизменно привлекает большое количество людей и сессии на фестивале не стали исключением. Для тех, кто только знакомиться с рынком цифровых денег, основатель и генеральный директор IT-компании Oracle Digital Аскар Бегалиев презентовал кыргызстанскую криптобиржу Netex и рассказал, как она работает и как с ее помощью можно начать инвестировать в криптовалюту.

А для более продвинутых пользователей основатель проекта FoxLand и член департамента блокчейн при Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг Нурислам Нургалый провел воркшоп о ботах на финансовом рынке для криптоэнтузиастов и программистов. Он рассказал, что боты могут сами открывать и закрывать сделки на криптобирже, выставлять тейк профиты и стоп лоссы.

"Бот придерживается определенной стратегии, которая написана программистами и трейдерами. Просто включаете и он торгует. Если вы уже торговали до этого, то вы, наверняка это делаете по каким-то признакам. Их можно заложить в алгоритм бота и он сам будет это делать за вас", - рассказал Нургалый.

О том, что такое неденежная экономика, участникам фестиваля рассказала доктор медицинских наук, профессор, юрист и биоэтик Алтынай Карасаева.

"В мире появился новый тренд – неденежная экономика, делать что-то бесплатно. На чем она основана? Во-первых, на высокой духовности. Нужно думать не только о себе, как себе набить карман, как только своих детей накормить. Надо шире думать", - отметила она.

Еще одним большим блоком стала тема создания и развития креативных пространств. Участники фестиваля Go Viral обсуждали, как музыкальные и творческие площадки формируют общество и помогают людям вовлекаться в решение социальных проблем. Спикеры панельной дискуссии отметили, что на творчество в Кыргызстане нет спроса и многие проекты и работы создаются вопреки.

"По моему мнению, такие вещи как музыка, кино, видео и т.д. – это самое лучшее влияние на молодежь. Потому что люди видят, слышат, тем более музыка – это молодой сегмент - от 14 лет. Это тренды, это то что влияет на людей и позволяет гордиться своей страной", - отметила Камилла Орозалиева, продюсер музыкального сообщества Curltai.

А основательница проекта Shiba concept Store Сезим Мураталиева рассказала, как думать креативно и создавать условия для креатива.

"Чтобы думать креативно, важно качество воздуха, получать эстетические удовольствие от пространства, где вы находитесь, качественное шумопоглощение, вдохновляющие вещи. Важно уметь сохранять рабочий фокус, так как творческие люди тоже должны укладываться в дедлайны", - отметила она.

О том, как развивать креативные пространства в Кыргызстане, обсуждали представители арт-сообщества Кыргызстана. По словам сооснователя и бизнес-дирижера группы компаний Оlolo Данияра Аманалиева, стране необходимо менять мышление в сторону креативности и для этого очень важны физические, не виртуальные пространства

"Мы поняли, что для того, чтобы люди могли творить, нужно им создавать пространства. Нужно работать головой и не загонять в рамки восьмичасового рабочего дня. Креативный человек работает по-другому, ему нужны особенные условия. Мы поняли, что, когда ты создаёшь креативные условия, появляются новые креативные идеи", - сказал Аманалиев.

А Медер Ахметов сооснователь платформы "Арт-Базар", которая объединяет современных художников со всей Центральной Азии, рассказал о том, как она появилась и перспективах ее развития. По его словам, проект появился во время пандемии Covid-19 и был экспериментом. Посредством платформы художники могли продавать свои работы, организовывали аукционы и благотворительные продажи в пользу других участников "Арт-базара", у которых были проблемы со здоровьем.

"В современном искусстве вы можете встретить острые темы, которые могут цензурироваться Facebook, потому что алгоритмы видят голое тело, а не смысл. Из-за особенностей появления новостей в Facebook мы придумали "сталкерство" - мы начали комментировать интересные работы, ушедшие вниз ленты и поднимали их. Пандемия оказалась катализатором появления этой группы, а после наша активность спала", - рассказал Ахмедов.

О том, как сделать ремесло источником заработка рассказали участники панельной дискуссии "Ремесло кормит". Они обсудили востребованность и перспективность этого направления, а также сильные и слабые стороны кыргызстанских ремесленников.

"Нашим ремесленникам тоже нужно учиться. Из-за высокой востребованности они не успевают делать как нужно, в их работах чувствуется недоделанность. То есть они отходят от традиционных методов и изделия теряют ценность", - сказала искусствовед, арт-менеджер и основательница группы Oyoum Чолпон Тентиева.

Художник-прикладник, основательница школы курак Чолпон Аламанова рассказала об инициативе "Эко-курак", в рамках которой она с учениками забирает обрезки ткани у швейных цехов. По ее словам, каждый курак – это глоток свежего воздуха, которой удалось сохранить для своей страны. Потому что лоскутки ткани не сжигаются, не гниют на мусорной свалке, а превращаются во что-то новое.

"Я делала панно "Небо нашей реальности". Там я собирала лоскутки серого цвета – это смог и голубые и синие оттенки – это наше небо. Через курак я хотела показать, что голубого скоро останется совсем мало и будет только серое месиво, которым мы дышим и которое висит над нашими головами", - поделилась она.

Но если традиционное искусство вам не по душе, но хочется заниматься чем-то творческим, то можно выбрать профессию в анимационной индустрии. Выбор велик: от сценариста и режиссера до раскадровщика и художника по персонажам. Об этом рассказала менеджер анимационного отдела студии "Тентек", основательница курсов анимации Line Art Анастасия Тен.

"Чтобы заниматься анимацией не обязательно уметь рисовать персонажей. Потому что есть фоновщики и художник по реквизитам, которые вообще не рисуют людей. В нашей индустрии есть профессия "фоли-артист". Это человек создающий звуки в анимации: постукивание, треск льда", - сказала она.

Закрывая мероприятие в Бишкеке, амбассадор Go Viral в Кыргызстане Назик Мамасадыкова подвела итоги фестиваля.

"Мы очень надеемся, что эти два дня стали для вас источником полезных знаний, новых знакомств, творческих коллабораций и незабываемого времяпровождения. За эти полгода Go Viral наполнился новыми лицами. Я вижу семью, сообщество людей, которых объединяет один общий проект", - сказала она.

Программный менеджер Института по освещению войны и мира (IWPR) Бегайым Аджикеева отметила, что главной целью фестиваля было расширение региональных связей, поддержка экономического развития и укрепление гражданского общества в странах Центральной Азии.

"С гордостью могу сообщить вам, что за эти два дня в бишкекском фестивале приняли участие более 60 волонтеров, более 70 спикеров и экспертов из четырех секторов. Теперь мы передаем эстафету Алматы, где в самое ближайшее время состоится такой же фестиваль", - сказала она.

Чапан - символ дружбы между членами сообщества Go Viral – с вышивкой из Кыргызстана уже на пути в Алматы. Там фестиваль пройдет с 24 по 26 июня.

В завершение Go Viral выступила певица Тамга. Она исполнила популярные зарубежные композиции, а затем свои хиты на кыргызском языке. Закрылся фестиваваль выступлением кавер-группы Cool Band и танцами под их музыку.

Основными партнерами фестиваля выступают Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Ассоциация креативных индустрий Кыргызстана, KFC.

Международными и национальными спонсорами фестиваля Go Viral 2022 в Бишкеке являются Государственный инновационный центр, ЗАО "Шоро", "Тойбосс", КД "Куликовский", Keks.kg, РБДЮ им. К.Баялинова, Американский информационно-ресурсный центр "Америка Борбору".

Информационные партнеры: информационно-развлекательный портал Kaktus.media, медиаиздание Weproject.media.

Также партнерами фестиваля выступают конкурс короткометражных фильмов "Снять за 48 часов", Нью-Йоркская Академия Киноискусства (New York Film Academy), Makers Bootcamp, стартап Mancho Devs и киберспортивное сообщество Кыргызской Республики ESK KG.