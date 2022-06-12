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Задержан подозреваемый в совершении кражи на территории Ошского рынка

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- Айжан Мамбеталиева
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Инспекторами по делам детей УВД Ленинского района задержан подозреваемый в совершении кражи на территории Ошского рынка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

5 июня 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился житель столицы С.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день примерно в 16 часов 30 минут, находясь на территории Ошского рынка, из кармана жилетки заявителя тайно похитили мобильный телефон марки "РОСО Х-3", стоимостью 22 тысячи сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, инспекторами по делам детей УВД Ленинского района города Бишкек был установлен и задержан подозреваемый Г.А. 1983 года рождения, который был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к совершению другим фактам аналогичных преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/419149
Теги:
кража, Ленинский район, Бишкек
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