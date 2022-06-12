Погода
$ 81.80 - 82.80
€ 86.73 - 87.72

Для сотрудников СИН провели тренинг на тему "Ораторское искусство"

671  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление воспитательной, социальной и психологической работы Службы исполнения наказаний Минюста КР организовало для личного состава Центрального аппарата ведомства актуальный тренинг на тему "Ораторское искусство". Об этом сообщает пресс-служба СИН.

В ходе обучения приглашенный профессионал Нуржахан Асылбашева рассказала о диагностике ораторских навыков, благодаря чему каждый может узнать свои сильные стороны и зоны роста. А также, как наиболее эффективно провести самопрезентацию.

Эти навыки очень полезны для сотрудников пенитенциарной системы, в их общении в коллективе, со спецконтингентом, в выработке методов убеждения. Особенно это важно для начальников учреждений, воспитателей, социальных работников, психологов, и других категорий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419151
Теги:
ГСИН, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  