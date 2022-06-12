Для сотрудников СИН провели тренинг на тему "Ораторское искусство"

Управление воспитательной, социальной и психологической работы Службы исполнения наказаний Минюста КР организовало для личного состава Центрального аппарата ведомства актуальный тренинг на тему "Ораторское искусство". Об этом сообщает пресс-служба СИН.

В ходе обучения приглашенный профессионал Нуржахан Асылбашева рассказала о диагностике ораторских навыков, благодаря чему каждый может узнать свои сильные стороны и зоны роста. А также, как наиболее эффективно провести самопрезентацию.

Эти навыки очень полезны для сотрудников пенитенциарной системы, в их общении в коллективе, со спецконтингентом, в выработке методов убеждения. Особенно это важно для начальников учреждений, воспитателей, социальных работников, психологов, и других категорий.