Президент Садыр Жапаров поздравил работников легкой промышленности

Президент Садыр Жапаров сегодня, 12 июня, поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником - Днем работника легкой промышленности Кыргызской Республики.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые работники и ветераны легкой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника легкой промышленности! День работников легкой промышленности в Кыргызской Республике является значимым праздником для всех, кто трудится в данной отрасли.

Легкая промышленность является наиболее динамично развивающимся направлением малого и среднего предпринимательства. На ее долю приходится порядка 3 процентов от объема произведенной промышленной продукции и до 30 процентов численности всего промышленного персонала. Эти данные показывают, что легкая промышленность нашей республики обеспечивает высокую занятость населения рабочими местами и вносит существенный вклад в решение социальных задач.

Продукция отечественных швейных предприятий является конкурентоспособной в странах-государствах ЕАЭС и составляет важную статью экспортных поставок республики. Этому способствовали принятые решения государства, отмечающего особую роль отрасли для социально-экономического развития страны и, конечно же, ваш неустанный труд.

Благодаря трудолюбию, активным и взвешенным действиям руководителей и работников отрасли открываются рабочие места в регионах республики, тем самым снижается уровень миграции населения. Только за прошедший год было создано более 1500 рабочих мест, в текущем году также предполагается создание порядка одной тысячи рабочих мест.

На сегодняшний день перед нами стоит задача по объединению усилий государств-членов ЕАЭС в наращивании производства, что позволит снизить риски воздействия внешних факторов и сформировать устойчивый региональный рынок с большим потенциалом. Кыргызстан зарекомендовал себя надежным партнером по кооперации в легкой промышленности, и мы имеем большой потенциал по наращиванию объемов важного для потребителей производства.

Выражаю огромную благодарность каждому работнику и особую признательность ветеранам легкой промышленности за неоценимый вклад в развитие имеющейся базы и передаче накопленного опыта нынешнему поколению. Трудовые коллективы пополняются молодыми профессиональными кадрами, расширяется производственная линейка, растет качество выпускаемой продукции. За последние годы значительно улучшился уровень технического оснащения большинства швейных, обувных и текстильных предприятий, использующих современное оборудование и компьютерные программы.

Спасибо вам за высокое профессиональное мастерство и творческий потенциал. Перед нами стоят важные задачи по закреплению достигнутого уровня и повышению эффективности производства с ориентацией на максимально полное использование конкурентных преимуществ, верность любимому делу и ваш патриотизм позволит достичь поставленных целей.

Выражаю вам сердечную благодарность за усердный труд. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и неизменных успехов!"