Министр ЧС побывал в войсковой части госцентра подготовки спасателей МЧС

Вчера, 11 июня, министр ЧС КР Бообек Ажикеев в стенах войсковой части 86123-Государственного центра подготовки спасателей МЧС КР провел встречу с военнослужащим срочной службы солдатами, сержантами и прапорщиками контрактной службы, военнослужащими женщинами, а также офицерским составом войсковой части.

В целях недопущения однобокого распространения информаций в общественности по факту получения травмы военнослужащего срочной службы- рядового Эсенбекова Бекзата Эсенбековича, министр провел беседы индивидуально с каждым военнослужащим войсковой части. Он заявил, что необходимо усилить воспитательную работу, дабы предотвратить в дальнейшим подобные факты.

Так же министр осмотрел солдатскую казарму, столовую, солдатскую баню, склады и то чем кормят солдат.