Погода
$ 81.80 - 82.80
€ 86.73 - 87.72

Министр ЧС побывал в войсковой части госцентра подготовки спасателей МЧС

558  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 11 июня, министр ЧС КР Бообек Ажикеев в стенах войсковой части 86123-Государственного центра подготовки спасателей МЧС КР провел встречу с военнослужащим срочной службы солдатами, сержантами и прапорщиками контрактной службы, военнослужащими женщинами, а также офицерским составом войсковой части.

В целях недопущения однобокого распространения информаций в общественности по факту получения травмы военнослужащего срочной службы- рядового Эсенбекова Бекзата Эсенбековича, министр провел беседы индивидуально с каждым военнослужащим войсковой части. Он заявил, что необходимо усилить воспитательную работу, дабы предотвратить в дальнейшим подобные факты.

Так же министр осмотрел солдатскую казарму, столовую, солдатскую баню, склады и то чем кормят солдат.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419158
Теги:
МЧС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  