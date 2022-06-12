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Японские ученые сделали для робота палец с настоящей кожей

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- Жан Алиев
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Японские ученые сделали сгибающийся и разгибающийся робопалец с моторным приводом и покрыли его настоящей кожей. Ее вырастили из человеческих клеток. Разработчики считают, что технология позволит вывести отношения людей и роботов на новый уровень. Об этом рассказывает The Guardian.

Чтобы обрасти кожей, робопалец лежал в растворе из коллагена и фибробластов - главных элементов соединительных тканей кожи человека. Этот гидрогель сжимался и повторял контуры пальца - так покрытие получилось бесшовным.

В него ученые добавили слой кератиноцитов - основных клеток внешнего слоя человеческой кожи. Они придали гелю текстуру и образовали вокруг него водостойкий барьер.

Кожа робопальца слабее естественной, но все равно прочная и эластичная. Она не трескается, когда палец сжимается или разжимается. Кроме того, покрытие может самовосстанавливаться - для этого на него нужно положить коллагеновую повязку.

Теперь ученые хотят добавить пальцу ногти, волоски, потовые железы и сенсорные нейроны для возможности осязать.


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URL: https://www.vb.kg/419159
Теги:
наука, Япония, в мире
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