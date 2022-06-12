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Психолог рассказал о влиянии киножанров на деятельность мозга

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Влияние киножанров на деятельность мозга объяснил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов.

По мнению доктора, во время просмотра комедийных фильмов выделяются гормоны счастья - эндорфины. Они улучшают эмоциональное состояние и даже укрепляют иммунитет. Также специалист сослался на исследование Университета Мэриленда, которое доказало, что данный жанр вызывает расширение кровеносных сосудов на 22 процента. "Из этого можно сделать вывод, что смех увеличивает мозговой кровоток, что напрямую улучшает работу головного мозга", - написал он.

Ужасы не только повышают уровень адреналина, но и способствуют учащению сердцебиения, увеличению кровяного давления и выработке пота. "Фильм ужасов действует на организм, как купание в ледяной проруби. Фанаты этого жанра меньше болеют и дольше живут, потому что страх в умеренных дозах ускоряет обмен веществ, улучшает питание мозга, усиливает сопротивляемость болезням", - добавил врач.

Долгов говорит, что драматические фильмы никак не воздействуют на организм, но влияют на мышление. Во время их просмотра человек неосознанно сравнивает себя с героями, задумывается о своей жизни, поступках и поведении по отношению к другим людям. Драмы не рекомендуются к просмотру, если человек зациклен на какой-то проблеме, отметил психолог.

Ранее доктор Павлова перечислила топ-5 способов улучшить мозговую деятельность. На первое место она поставила физическую активность, при которой мозг становится более нейропластичным и генерирует химические вещества, заставляющие человека чувствовать себя счастливыми.


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URL: https://www.vb.kg/419163
Теги:
кино, в мире
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