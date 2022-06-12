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Участники Евразия Global предложили проекты для молодежного сотрудничества

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- Жан Алиев
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Участники Евразия Global предложили проекты для укрепления молодежного сотрудничества стран ЕАЭС.

На форуме прошел мозговой штурм: "Молодежная повестка ЕАЭС – новое направление". Участники сформировали предложения для развития молодежного сотрудничества стран, определив тренды различных групп молодежи, например, деятелей культуры, предпринимателей и IT-специалистов, в экономических процессах ЕАЭС. Поводом для проведения брейншторма стала инициатива президента Садыра Жапарова об основании и ежегодном проведении Молодежного форума Евразийского экономического союза.

Команды выделили тренды и антитренды, на основе которых формировались конкретные предложения. Среди них: усиление влияния русского языка в качестве элемента "мягкой силы", рост межкультурного взаимодействия на пространстве союза, невысокий уровень мобильности граждан России в страны ЕАЭС.

В мастерской проектов прозвучало сразу несколько идей, которые поддержали эксперты как потенциально полезные. Например, проект "VR Litra" направлен на популяризацию творчества молодых писателей и поэтов. Он будет работать в качестве онлайн-площадки, где будут размещаться произведения с переводом на языки всех стран-участниц союза. Кроме того, пользователи смогут выбрать свои интересы на сайте платформы, благодаря чему получат персонализированный контент и уникальный видеоряд, для просмотра которого понадобятся VR-очки.

Другой проект - "Окно возможностей для IT" позволит создать единый рынок IT-специалистов в рамках ЕАЭС. Платформа позволит участникам пройти обучение и практику, после чего они будут занесены в базу IT-специалистов стран союза. Сейчас отрасль динамично развивается и площадка станет хорошей поддержкой для развития компаний и подбора специалистов.

Экспертами выступили доцент кафедры евразийской экономической интеграции Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Сергей Рекеда и заместитель директора Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Валерий Смирнов.

Отметим, что среди участников мозгового штурма были не только молодые люди из стран ЕАЭС, но и представители других стран. Например, Пакистана.

Итогом работы площадки стали проекты участников, в рамках которых они запланировали дальнейшее взаимодействие.


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URL: https://www.vb.kg/419166
Теги:
молодежь, ЕАЭС
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