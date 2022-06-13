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В Ичке-Жергез поблагодарили иссыкульцев за "Огонь Памяти"

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- Светлана Лаптева
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В школе села Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области исполняющий обязанности руководителя "Русского Дома (Россотрудничества) Альберт Зульхарнеев - вручил благодарственные письма активным участникам международной акции "Огонь Памяти" по Иссык-кульской области.

Он поблагодарил всех за верность памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Напомним, что 7-9 мая 2022 Кыргызстан присоединился к международной акции "Огонь памяти", когда частица Вечного огня от Могилы неизвестного солдата была передана кыргызстанцам.

В этом году акция прошла активно поддержана кыргызстанцами, как государственными, там и неправительственными организациями. Передача "Огня памяти" прошла 7-го мая 2022 года в Парке Победы имени Даира Асанова у монумента "Воинская доблесть".

Церемония вручения благодарностей прошла в Ичке-Жергез, поскольку именно руководитель поискового отряда Учкун, входящего в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", Айнура Кенгельдиева проявила недюжинную энергию, организаторские способности и помогла в передачи огня по всей Иссык-Кульской области.

Огонь далее был передан в районные администрации и школы. По всем адресам учителя, ветераны войны в Афганистане, сами школьники рассказывали молодежи о Великой Отечественной войне и подвигах дедушек и прадедушек.

"Теперь мы наши грамоты поставим рядом с лампадками, которые передали в школьные музеи на хранение. С кратким рассказом что означает этот экспонат. Организована группа участников акции, мы общаемся. То есть акция послужила сплочению неравнодушных к Памяти людей", - рассказала учитель истории средней школы села Ичке-Жергез Айнура Кенгельдиева.


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URL: https://www.vb.kg/419168
Теги:
ВОВ, Иссык-Кульская область
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