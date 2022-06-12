Комиссия,рассматривавшая вопрос гибели ребенка в аквапарке закончила работу

По поводу трагического случая с гибелью ребенка - учащегося 95 школы в аквапарке "Ала-Тоо" столичная мэрия дополнительно сообщает, что комиссия Управления образования мэрии города Бишкек 9 июня 2022 года завершила свою работу.

За однократное грубое нарушение руководителем организации своих трудовых обязанностей, в части отсутствия организации деятельности работников школы во время учебного процесса от 10 июня 2022 года однозначно принято решение об освобождении от занимаемой должности директора школы Шимову А.С. по статье 83 Трудового кодекса КР (инициатива работодателя).

​Также за отсутствие должного контроля за учебно-воспитательным процессом и нарушения режима работы школы, определена дисциплинарная ответственность педагогов и администрации школы. В настоящее время согласно поданным заявлениям 6 учителей уволены, 2 заместителя директора освобождены от занимаемой должности по инициативе работодателя.

​Вице-мэр города Бишкек Мозгачева В.А., начальник Управления образования мэрии города Бишкек Лосникова Н. встретились с мамой ребенка, муниципалитет определил социального работника семье.

Все необходимые документы будут оформлены, также будет обеспечена юридическая помощь и транспорт для мамы, следствию будет оказано содействие.

В настоящее время правоохранительными органами проводится досудебное рассмотрение данного дела (расследование) по завершению которого будет дана полная информация об уголовной ответственности задействованных лиц.

Со стороны мэрии города Бишкек оказывается и будет оказываться полное содействие в расследовании данного дела, с целью определения ответственных лиц допустивших гибель ребенка, а также в целях недопущения таких ситуаций.