Мигранты в капкане доверия

Как выстроить предвыездную подготовку мигрантов, собирающихся на работу за рубеж, обеспечить их информационную и правовую поддержку? Об этом говорили за круглым столом представители России и Кыргызстана в Бишкеке.

-Уровень доверчивости наших сограждан просто патологический! Как сегодня уезжают кыргызстанцы в миграцию? Бывает, вечером раздается звонок от родных, которые сообщают, что на месте все уже решено, есть проживание и работа, осталось только приехать. И воодушевленный перспективами хорошего заработка в другой стране человек "летит на крыльях". А в итоге оказывается зачастую в капкане доверия.

- Диву даешься безответственности и инфантильности сограждан. В погоне за "американской мечтой" выпускники школ, студенты, взрослые женщины и мужчины хотят сразу машину, квартиру и много денег. Верят знакомым, соседям, друзьям, несутся сломя голову в другую страну. Мы работаем в Чуйской и Нарынской областях, видим много примеров бездумной миграции, когда в итоге страдают дети, семьи. Живой пример: женщина, поверив модному ресурсу в Интернете, направила супруга в Санкт–Петербург работать на частном складе. Муж оказался в руках нечистоплотных людей. По приезде у него отобрали телефон, документы и заставили работать без выходных по 14–16 часов. Еле–еле его удалось вызволить. Другие, например, работают, а денег не видят. Договор с работодателем не заключают, хотя это выгодно, и в результате оказываются один на один с мошенниками. Наша задача их проинформировать, предостеречь или помочь в трудной ситуации. Чтобы не прогореть - откройте сайт migrant.kg. Там есть информация о легальных фирмах, готовых набрать трудящихся из разных стран, организациях, имеющих право работать с мигрантами по лицензиям, оказывающим правовую помощь, - рассказывает руководитель НПО "Интеграция сообщества" Асель Карымшакова.

Директор Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов Борис Панич и координатор фонда Андрей Якимов специально прилетели из Санкт–Петербурга для того, чтобы провести тренинги по существующему миграционному законодательству с организациями из Кыргызстана, которые работают в области подготовки и отправки трудящихся на работу в Россию.

- И это сотрудничество включает не только трудоустройство, - объясняет Борис Панич. - Мы хотим, чтобы приезжающие на работу были знакомы с культурой местного населения, знали язык. Умели не попадать в сложные ситуации, которые могут возникнуть, например, из–за конфликта интересов. Недобросовестные работодатели не заинтересованы в обучении мигрантов–рабочих, они не хотят легально оплачивать налоги, зарплату. То есть нарушают законодательство. И надо чтобы изначально те, кто ищет работу, это понимали. Лозунгом дня должна стать фраза: "Не нанимайтесь к нелегалам!".

И тут актуальна как раз роль организаций, которые занимаются помощью в отправке рабочих в Россию. Информация об этом, которую мы хотим донести до людей, должна быть доступна в СМИ, сетях.

У нас есть настольная игра "Миграция", разработано уже несколько версий. В ходе игры будущий трудовой мигрант на своей шкуре оценит, как легко попасть в рабство, в черный список, как не стать заложником алчности организаций, оформляющих документы.

Сейчас в РФ работают над тем, чтобы не только сами мигранты, но и члены их семей имели право получать и медицинское обслуживание. Уже сейчас дети могут посещать сады и школы. Решены вопросы с пенсией. И все это трудящийся мигрант из Кыргызстана получает, если он легально оформляется на работу, не нарушает законодательство РФ и КР. Сегодня выгоднее "быть в законе" и юридически грамотным. Это аксиома.

А в том случае, если вы оформлены по закону, но работодатель нарушает его - необходимо обратиться в трудовую инспекцию. Имея договор на руках, вы автоматически подпадаете под защиту законов РФ и соглашений между нашими странами, - пояснил Борис Панич.