Погода
$ 81.90 - 82.90
€ 86.73 - 87.72

Мигранты в капкане доверия

189  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как выстроить предвыездную подготовку мигрантов, собирающихся на работу за рубеж, обеспечить их информационную и правовую поддержку? Об этом говорили за круглым столом представители России и Кыргызстана в Бишкеке.

-Уровень доверчивости наших сограждан просто патологический! Как сегодня уезжают кыргызстанцы в миграцию? Бывает, вечером раздается звонок от родных, которые сообщают, что на месте все уже решено, есть проживание и работа, осталось только приехать. И воодушевленный перспективами хорошего заработка в другой стране человек "летит на крыльях". А в итоге оказывается зачастую в капкане доверия.

- Диву даешься безответственности и инфантильности сограждан. В погоне за "американской мечтой" выпускники школ, студенты, взрослые женщины и мужчины хотят сразу машину, квартиру и много денег. Верят знакомым, соседям, друзьям, несутся сломя голову в другую страну. Мы работаем в Чуйской и Нарынской областях, видим много примеров бездумной миграции, когда в итоге страдают дети, семьи. Живой пример: женщина, поверив модному ресурсу в Интернете, направила супруга в Санкт–Петербург работать на частном складе. Муж оказался в руках нечистоплотных людей. По приезде у него отобрали телефон, документы и заставили работать без выходных по 14–16 часов. Еле–еле его удалось вызволить. Другие, например, работают, а денег не видят. Договор с работодателем не заключают, хотя это выгодно, и в результате оказываются один на один с мошенниками. Наша задача их проинформировать, предостеречь или помочь в трудной ситуации. Чтобы не прогореть - откройте сайт migrant.kg. Там есть информация о легальных фирмах, готовых набрать трудящихся из разных стран, организациях, имеющих право работать с мигрантами по лицензиям, оказывающим правовую помощь, - рассказывает руководитель НПО "Интеграция сообщества" Асель Карымшакова.

Директор Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов Борис Панич и координатор фонда Андрей Якимов специально прилетели из Санкт–Петербурга для того, чтобы провести тренинги по существующему миграционному законодательству с организациями из Кыргызстана, которые работают в области подготовки и отправки трудящихся на работу в Россию.

- И это сотрудничество включает не только трудоустройство, - объясняет Борис Панич. - Мы хотим, чтобы приезжающие на работу были знакомы с культурой местного населения, знали язык. Умели не попадать в сложные ситуации, которые могут возникнуть, например, из–за конфликта интересов. Недобросовестные работодатели не заинтересованы в обучении мигрантов–рабочих, они не хотят легально оплачивать налоги, зарплату. То есть нарушают законодательство. И надо чтобы изначально те, кто ищет работу, это понимали. Лозунгом дня должна стать фраза: "Не нанимайтесь к нелегалам!".

И тут актуальна как раз роль организаций, которые занимаются помощью в отправке рабочих в Россию. Информация об этом, которую мы хотим донести до людей, должна быть доступна в СМИ, сетях.

У нас есть настольная игра "Миграция", разработано уже несколько версий. В ходе игры будущий трудовой мигрант на своей шкуре оценит, как легко попасть в рабство, в черный список, как не стать заложником алчности организаций, оформляющих документы.

Сейчас в РФ работают над тем, чтобы не только сами мигранты, но и члены их семей имели право получать и медицинское обслуживание. Уже сейчас дети могут посещать сады и школы. Решены вопросы с пенсией. И все это трудящийся мигрант из Кыргызстана получает, если он легально оформляется на работу, не нарушает законодательство РФ и КР. Сегодня выгоднее "быть в законе" и юридически грамотным. Это аксиома.

А в том случае, если вы оформлены по закону, но работодатель нарушает его - необходимо обратиться в трудовую инспекцию. Имея договор на руках, вы автоматически подпадаете под защиту законов РФ и соглашений между нашими странами, - пояснил Борис Панич.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419171
Теги:
миграция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  