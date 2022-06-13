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45 тысяч узбекистанцев привлечены к ответственности за самозахват земли

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С 2021 года в Узбекистане 44 438 человек были привлечены к административной ответственности по фактам самовольного захвата земельных участков. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщили представители Агентства по кадастру Узбекистана.

Всего за этот период по всей республике выявлено 24 511 связанных с самозахватом случаев. Общая площадь необоснованно занятой земли составила 5 164,7 гектара.

В суды было подано 11 687 исковых заявлений по фактам самозахвата. В 11 228 случаях ответчики добровольно вернули занятые участки и были освобождены от уплаты штрафа.

В органы прокуратуры направлено 1 782 документа по делам о нарушениях земельного законодательства, в которых выявлены элементы преступления.

Право собственности на природные ресурсы регулируется статьей 60 Административного кодекса Узбекистана. Самозахват, в том числе использование земельных участков без наличия законных прав на них наказывается штрафом в размере 25 БРВ (базовая расчетная величина, с 1 июня 1 БРВ составляет 300 тысяч сумов или $27) на физических лиц и 50 БРВ – на должностных. Штрафы за строительные работы на самовольно захваченных землях гораздо выше: 150 и 300 БРВ соответственно.

Если гражданин, на которого было наложено административное взыскание за случаи, связанные с самовольным захватом земельных участков, снова решается на такое же правонарушение, к нему может быть применена статья 229-1 Уголовного кодекса. Она предусматривает несколько видов назканания: штраф в размере 300 – 400 БРВ, исправительные работы до трех лет, ограничение или лишение свободы до одного года.

Самовольный захват орошаемых земельных участков с проведением на них строительных работ наказывается штрафом от 450 до 600 БРВ или ограничением свободы от двух до трех лет либо лишением свободы от двух до трех лет.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/419172
Теги:
самозахватчики, Узбекистан
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