МВД поздравило председателя совета ветеранов УВД Таласской области

Сегодня, председатель совета ветеранов МВД Султанбек Жоошбаев поздравил председателя совета ветеранов УВД Таласской области, полковника милиции в отставке Күлчоро Жамангараева с 70-летним юбилеем.

От имени министра внутренних дел Улана Ниязбекова, Султанбек Жоошбаев вручил Күлчоро Жамангараеву памятный подарок, почетную грамоту, а также поздравительное письмо.

Юбиляру пожелали долгих лет жизни, крепкого здоровья, и выразили надежду, что он и дальше будет неустанно трудиться в совете ветеранов.

В свою очередь Күлчоро Жамангараев, прослуживший в органах внутренних дел более 30 лет, поблагодарил министра внутренних дел и Султанбека Жоошбаева.