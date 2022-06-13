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МВД поздравило председателя совета ветеранов УВД Таласской области

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- Жан Алиев
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Сегодня, председатель совета ветеранов МВД Султанбек Жоошбаев поздравил председателя совета ветеранов УВД Таласской области, полковника милиции в отставке Күлчоро Жамангараева с 70-летним юбилеем.

От имени министра внутренних дел Улана Ниязбекова, Султанбек Жоошбаев вручил Күлчоро Жамангараеву памятный подарок, почетную грамоту, а также поздравительное письмо.

Юбиляру пожелали долгих лет жизни, крепкого здоровья, и выразили надежду, что он и дальше будет неустанно трудиться в совете ветеранов.

В свою очередь Күлчоро Жамангараев, прослуживший в органах внутренних дел более 30 лет, поблагодарил министра внутренних дел и Султанбека Жоошбаева.


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URL: https://www.vb.kg/419179
Теги:
ветераны, Таласская область, юбилей, МВД
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