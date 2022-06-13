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Свастика в подземных переходах Бишкека - следствие сегодняшнего воспитания?

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- Ольга Новгородцева
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Это – переход между 10-м и 8-м микрорайонами. Около Южных ворот. Не так давно, кстати, отремонтированный и отреставрированный. Раньше сюда было страшно спускаться из-за грязи, мусора и стойкого запаха мочи. Потом его очистили, побелили-покрасили и открыли для пешеходного пользования.

Буквально с первых дней функционирования свежеотремонтированной подземки здесь стали упражняться доморощенные любители граффити. Поначалу это были безобидные рисунки и надписи (если не считать матерщины, но от нее, как известно, не застрахована ни одна чистая стена).

Недавно стали появляться кресты – изображения свастики. Сначала в одном месте, потом в другом...

Кто-то, проявляя нетерпимость к фашизму, аккуратно перечеркивает свастику зеленой краской. Так себе решение, честно говоря. Оно ничего не меняет. Тем более, что сегодня перечеркнутые кресты завтра появятся снова.

Фашистов в Бишкеке вроде бы нет. Есть неумные подростки, которые считают крутым подобное самовыражение. Так что проблему этой "наскальной живописи" надо решать более радикально – упорным и целенаправленным воспитанием.


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URL: https://www.vb.kg/419185
Теги:
Бишкек, граффити
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