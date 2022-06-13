В Чуйском областном театре состоится премьера нового спектакля

Завтра, 14 июня, на сцене Республиканского ТЮЗа состоится премьера нового спектакля Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова по мотивам известной пьесы драматурга Эдварда Олби (США) "Зоопарктагы окуя" ("Случай в зоопарке").

В постановке поднимаются проблемы одиночества человека в виде диалога двух незнакомых друг с другом мужчин, которые представляют разные слои современного американского общества. Один из них (Джерри) считает, что люди, отделены от друг друга невидимыми решетками и барьерами, словно звери в зоопарке, обречены на социальную изоляцию, потому что не могут нормально общаться, обмениваться мнениями. А второй герой (Питер) не только не разделяет позицию собеседника, но и даже не хочет попытаться его понять.

Роль Питера исполняет заслуженный артист республики Таалай Касымалиев, а роль Джерри - артист Нурбек Кыязов.

Постановку осуществил художественный руководитель ЧОТ, заслуженный артист КР Оросбек Айдаров. Перевод драмы на кыргызский язык –Абибилла Пазылов.