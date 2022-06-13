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В Чуйском областном театре состоится премьера нового спектакля

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- Айжан Мамбеталиева
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Завтра, 14 июня, на сцене Республиканского ТЮЗа состоится премьера нового спектакля Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова по мотивам известной пьесы драматурга Эдварда Олби (США) "Зоопарктагы окуя" ("Случай в зоопарке").

В постановке поднимаются проблемы одиночества человека в виде диалога двух незнакомых друг с другом мужчин, которые представляют разные слои современного американского общества. Один из них (Джерри) считает, что люди, отделены от друг друга невидимыми решетками и барьерами, словно звери в зоопарке, обречены на социальную изоляцию, потому что не могут нормально общаться, обмениваться мнениями. А второй герой (Питер) не только не разделяет позицию собеседника, но и даже не хочет попытаться его понять.

Роль Питера исполняет заслуженный артист республики Таалай Касымалиев, а роль Джерри - артист Нурбек Кыязов.

Постановку осуществил художественный руководитель ЧОТ, заслуженный артист КР Оросбек Айдаров. Перевод драмы на кыргызский язык –Абибилла Пазылов.


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URL: https://www.vb.kg/419187
Теги:
театр, премьера
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