Расширяя границы: объединение KICB и ПМФК

1 июня 2022 г. на финансовом рынке республики произошло значительное событие: объединение банка KICB и Первой микрофинансовой компании.

О слиянии двух коммерческих структур рассказал председатель правления ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" (KICB) г-н Ариф АЛИ.

- Для чего объединились KICB и Первая микрофинансовая компания?

- Акционеры KICB и ПМФК приняли важное стратегическое решение об объединении. Синергия лучших практик двух компаний и обширный портфель продуктов расширят финансовые возможности клиентов обеих организаций, они получат доступ к новым прогрессивным инструментам, современным банковским сервисам и услугам, а также возможность обслуживания по всей территории республики за счет увеличения количества отделений. Будут значительно упрощены процедуры и сокращены сроки рассмотрения документов по микрокредитованию.

- Как проходил процесс объединения?

- Банком была создана специальная рабочая группа из команды высококлассных профессионалов, которые занимались вопросами реорганизации. С максимальной тщательностью и ответственностью они подошли к этому процессу, были учтены и выполнены все необходимые требования и процедуры в полном соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- Под каким брендом будет работать ПМФК?

- С 1 июня 2022 г. отделения ПМФК станут работать под брендом KICB.

Часть отделений ПМФК после реорганизации будет перемещена в отделения KICB.

Отделения ПМФК реорганизованы в отделения банка.

- Каковы преимущества реорганизации для клиентов KICB и ПМФК?

- Для клиентов такое объединение - это новые возможности и еще более удобные условия обслуживания. Увеличение масштабов банка гарантирует клиентам высокую надежность, профессиональный подход, полный спектр банковских услуг, доступ к лучшим дистанционным сервисам, таким как широкая сеть банкоматов, терминалов, POS-терминалов, обновленный интернет-банкинг.

- Что будет с текущими кредитами клиентов ПМФК?

- Для клиентов ПМФК никакого переоформления документов, дополнительных действий и визитов в филиалы не требуется. Условия обслуживания по текущим кредитам остаются прежними.

В случае обращения клиентов за новыми кредитными продуктами банк предложит их в соответствии с действующими на момент обращения условиями и тарифами. Расчеты (погашения) по действующим договорам у клиентов можно осуществлять через кассы офисов банка, также будут доступны альтернативные каналы погашений (терминалы, кошельки и др.).

- Куда клиенты могут обращаться за получением микро-кредитов?

- KICB начал развивать направление микрокредитования несколько лет назад. Объединение с ПМФК позволит банку значительно упростить процедуру, сократить сроки рассмотрения и предоставления микрокредитов за счет использования самых современных технологий и программ по микрокредитованию. За получением микрокредитов следует обращаться в отделения банка по всей территории Кыргызской Республики.

Полный список отделений представлен на сайте банка: www.kicb.net

Подробную информацию и ответы на интересующие вопросы можно получить во всех офисах банка, также действует круглосуточный колл-центр KICB: (0312/0553/0774/0704) 62-01-01.Лиц. НБ КР 046