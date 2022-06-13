Кенешбек Алымбеков: ККМ - это требование современной экономики

Установление и применение контрольно-кассовых машин (ККМ) в Кыргызстане позволит рационализировать товародвижение, а также проверить качество товара. Об этом редакции vb.kg заявил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой "Товароведение, таможенная экспертиза и ресторанный бизнес" Кырргызского Экономического Университета имени М.Рыскулбекова Кенешбек Алымбеков.

По его словам, благодаря ККМ можно узнать, какие товары чаще покупают потребители, по ним можно прогнозировать покупательский спрос.

"Такие аппараты необходимо устанавливать везде, где идет продажа. Единственно нужно было внедрять установку поэтапно, начать нужно было с крупных торговых предприятий с большим товарооборотом. Но в целом установление ККМ - это требование современной экономики" - говорит Алымбеков.