Начался рабочий визит председателя Верховного суда в Нарынскую область

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков сегодня, 13 июня, прибыл в Нарынскую область с рабочим визитом.

Цель рабочей поездки – проверить деятельность судей, качество отправления правосудия и ознакомиться с условиями проживания переведенных судей. В рамках рабочего визита председатель посетит ряд местных судов и проведет встречи с работниками судебных органов.

Рабочий визит начался с посещения Кочкорского районного суда Нарыской области.

Председатель, ознакомившись со зданием суда, условиями труда работников судебного органа, архива, функционированием автоматизированной информационной системы суда, программы автоматического распределения дел между судьями и работу программного обеспечения аудио- и видеозаписи судебного заседания, провел встречу с коллективом Кочкорского районного суда.

В данный суд были переведены двое судей из Тонского района Иссык-Кульской области и Узгенского района Ошской области.

В ходе встречи Замирбек Базарбеков поручил своевременно рассматривать дела, особенно обратить внимание на дела, рассмотрение которых было начато до ротации, а также строго следовать букве закона.

Председатель отметил, что имевший место инцидент в Жумгальском районном суде, примеры недостаточной компетентности отдельных судей наносят урон уровню доверия граждан к судебной системе. Факты подрывающие авторитет судебной системы будут расследованы и не останутся без должного внимания, а в случаях установления виновности работников судебной системы, нарушений со стороны судей процессуального законодательства будут приняты самые жесткие меры.

Замирбек Базарбеков также остановился на вопросах достижения единой судебной практики при отправлении правосудия, соблюдения процессуальных сроков и норм при рассмотрении дел.

Отмечаем, что председатель Верховного суда в рамках своей рабочей поездки проверит деятельность Нарынского городского суда, Административного суда Нарынской области, Ат-Башинского районного, Нарынского районного и Ак-Талинского районного судов.