Погода
$ 81.90 - 82.90
€ 86.73 - 87.72

Netflix продлил сериал "Игра в кальмара" на второй сезон

83  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Netflix официально продлил южнокорейский сериал "Игра в кальмара" на второй сезон. Об этом пишет Deadline.

Сериал вышел в сентябре 2021 года и всего за несколько дней стал абсолютным хитом стримингового сервиса. За 28 дней с момента премьеры он набрал 1,65 миллиарда просмотров и стал рекордсменом стриминга. А в начале октября "Игра в кальмара" возглавила топ Netflix в 90 странах.

Южнокорейский сериал рассказывает о загадочном турнире на выживание, в котором принимают участие люди с финансовыми трудностями. Награда - нескольких миллиардов корейских вон. В гонке за выживание участники жестоких игр начинают предавать, убивать и обманывать.

Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек поделился подробностями второго сезона. В сериал вернется центральный персонаж первого сезона Сон Ки Хун и ведущий игры. Может вернуться вербовщик в костюме. А у куклы-робота появится "бойфренд".

"Мне потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон "Игры в кальмара", и 12 дней, чтобы он стал самым популярным сериалом", - отметил создатель сериала.

Точная дата релиза и детали сюжета пока не сообщаются. Однако Netflix выложил в соцсетях короткий тизер предстоящего сезона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419207
Теги:
кино, Южная Корея, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  