Netflix продлил сериал "Игра в кальмара" на второй сезон

Netflix официально продлил южнокорейский сериал "Игра в кальмара" на второй сезон. Об этом пишет Deadline.

Сериал вышел в сентябре 2021 года и всего за несколько дней стал абсолютным хитом стримингового сервиса. За 28 дней с момента премьеры он набрал 1,65 миллиарда просмотров и стал рекордсменом стриминга. А в начале октября "Игра в кальмара" возглавила топ Netflix в 90 странах.

Южнокорейский сериал рассказывает о загадочном турнире на выживание, в котором принимают участие люди с финансовыми трудностями. Награда - нескольких миллиардов корейских вон. В гонке за выживание участники жестоких игр начинают предавать, убивать и обманывать.

Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек поделился подробностями второго сезона. В сериал вернется центральный персонаж первого сезона Сон Ки Хун и ведущий игры. Может вернуться вербовщик в костюме. А у куклы-робота появится "бойфренд".

"Мне потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон "Игры в кальмара", и 12 дней, чтобы он стал самым популярным сериалом", - отметил создатель сериала.

Точная дата релиза и детали сюжета пока не сообщаются. Однако Netflix выложил в соцсетях короткий тизер предстоящего сезона.