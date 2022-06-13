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В Аламудунском районе задержан подозреваемый в серии краж

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 10 июня в органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратился Р.А., 1987 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 10 июня текущего года проникнув дом заявителя расположенный в селе Таш-Мойнок тайно похитили строительные материалы на общую сумму 67 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый за аналогичное преступление М.А., 1999 года рождения, который также состоит на учете в органе пробации Узгенского района.

В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции была установлена причастность задержанного еще к серии краж на территории села Арашан, где указанный подозреваемый был запечатлен на камеру видеонаблюдения в момент совершения преступления.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД города Бишкек. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/419210
Теги:
Аламудунский район, кража, ГУВД
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