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Назарбаев встретился с Путиным в Москве

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- Канат Кожоев
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. Об этом сообщается на официальном сайте elbasy.kz.

В ходе дружеской встречи Назарбаев и Путин обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога.

Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.


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URL: https://www.vb.kg/419212
Теги:
Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Казахстан, Россия, мировые новости
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