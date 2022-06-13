Почему однокомнатные квартиры столь востребованы в Бишкеке

Однокомнатные квартиры являются довольно востребованными на рынке недвижимости Бишкека. И такое положение дел является вполне объяснимым. Дело в том, что подобный вариант обладает рядом преимуществ, который делает повышенный спрос на такую недвижимость вполне обоснованным.

На сайте компании "Этажи" собраны квартиры в Бишкеке, среди которых представлены неплохие варианты однокомнатного жилья.

Возможность выбора планировки

Вариантов планировки однокомнатных квартир не так мало, как может показаться на первый взгляд. Здесь можно встретить квартиры-студии, комнаты с нишей, квадратные метры с совмещенным санузлом и так далее. Каждый покупатель может выбрать вариант по собственному вкусу.

Простота ухода и ремонта

Однокомнатная квартира имеет минимальную площадь, поэтому провести ремонт в ней будет намного проще и дешевле, чем в двух- или трехкомнатной. Также проще будет и с уборкой. Благодаря меньшей площади справиться с клининговыми процедурами будет намного проще.

Доступная цена

В отличие от жилья с большей площадью стоимость однокомнатных квартир на рынке является более выгодной. По этой причине такой вариант жилья часто выбирают студенты, молодые пары и семьи без детей.

Также стоит отметить финансовую выгоду, касающуюся уплаты ЖКХ. Благодаря меньшей площади расходы по данной графе будут более низкими. А это выгодно отразится на семейном бюджете.

Широкий выбор вариантов

Однокомнатная квартира не обязательно имеет минимальную жилую площадь. На рынке Бишкека можно встретить разные варианты жилья: от компактного до максимально просторного. Однокомнатные квартиры с большой жилой площадью чаще встречаются в новостройках и в зданиях периода сталинской застройки.

Выгода инвестиции

Спрос на однокомнатные квартиры является стабильно высоким. Всегда находятся желающие поселиться в небольшой, уютной квартирке, обладающей массой преимуществ. Соответственно, если через какое-то время вы решите продать недвижимость, то в проигрыше точно не останетесь.

Чтобы выбрать хорошую однокомнатную квартиру на вторичном рынке, рекомендуется осуществлять поиск через агентство недвижимости с хорошей репутацией. В данном случае вы получите доступ к хорошему ассортименту объектов и параллельно избавите себя от массы дополнительных хлопот, которые могут возникнуть при самостоятельном проведении сделки.