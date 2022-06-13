Погода
$ 81.90 - 82.90
€ 86.73 - 87.72

В сквере имени Таттыбубу Турсунбаевой установили новую поливочную систему

227  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В разгар поливного сезона, сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" оборудовали сквер имени Таттыбүбү Турсунбаевой новой поливной системой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Поступление влаги обеспечивается путем дождевания. Дождевание сочетает в себе доставку влаги и к корневой системе, к листьям. Такой полив способствует задействованию в потреблении воды наземной и подземной частей растения.

Всего для установки поливочной системы использовано 300 поливочных форсунок. Это необходимый элемент в системе полива, который позволяет осуществить подачу и разбрызгивание воды на определенной территории, а ещё 2100 метров технической водопроводной трубы.

Дальность опрыскивания данных форсунок составляет порядка нескольких метров, что позволяет распространить воду на большую территорию сквера.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419216
Теги:
озеленение, Бишкек, Бишкекзеленхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  