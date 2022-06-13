В сквере имени Таттыбубу Турсунбаевой установили новую поливочную систему

В разгар поливного сезона, сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" оборудовали сквер имени Таттыбүбү Турсунбаевой новой поливной системой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Поступление влаги обеспечивается путем дождевания. Дождевание сочетает в себе доставку влаги и к корневой системе, к листьям. Такой полив способствует задействованию в потреблении воды наземной и подземной частей растения.

Всего для установки поливочной системы использовано 300 поливочных форсунок. Это необходимый элемент в системе полива, который позволяет осуществить подачу и разбрызгивание воды на определенной территории, а ещё 2100 метров технической водопроводной трубы.

Дальность опрыскивания данных форсунок составляет порядка нескольких метров, что позволяет распространить воду на большую территорию сквера.