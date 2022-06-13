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Девчата из кыргызского ансамбля "Кыз-Жибек" сегодня выступят в Кремле

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- Анастасия Карелина
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Танцевальный ансамбль "Кыз-Жибек" занял второе место во Всероссийском фестивале-конкурсе искусств "Звезды над Москвой". Сегодня коллектив из Кыргызстана выступит в гала-концерте в Кремлевском Дворце съездов.

Ансамбль "Кыз-Жибек" из Кеминского района завоевал серебряную медаль фестиваля и удостоился аплодисментов жюри и многочисленных зрителей. Судили выступления участников Егор Дружинин, Игорь Пиворович и Елена Баркайтис.

Всего в смотре талантов приняло участие около 500 коллективов из 15 стран. Самым юным конкурсантам было пять лет, самым старшим - 23 года. Номинаций в фестивале-конкурсе много: эстрадный танец, танцевальное шоу, современная хореография (джаз, модерн, contemporaru и другие), уличный танец (break dance, hip-hop, popping и другие), классический танец, народный танец, народный-стилизованный танец, бально-спортивный танец, мажоретки, чарлидинг, восточный танец, цирковая хореография, гимнастический танец, театр мод, театральное искусство.

Двенадцать девчонок из нашей республики исполнили в российской столице танцевальный номер "Жалын бий". А сегодня, 13 июня, коллектив примет участие в гала-концерте, который пройдет в Кремле.


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URL: https://www.vb.kg/419229
Теги:
дети, конкурс, концерт, награда, Россия, фестиваль, Москва
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