Пополняйте карты "Элкарт" по номеру телефона в приложении MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MegaCom продолжает расширять спектр сервисов для удобства своих абонентов. Теперь в мобильном приложении MegaPay для пользователей доступно пополнение карт "Элкарт" любого из банков Кыргызстана по номеру телефона.
Новый сервис позволяет значительно упростить процедуру перевода денежных средств со смартфона на карточный счёт.
Средства поступят на карту в кратчайшие сроки.
Также напомним, что в приложении MegaPay можно привязать любые карты Visa или "Элкарт", эмитированные банками Кыргызской Республики, и оплачивать ими более 600 сервисов и услуг. Подробнее о том, как это сделать, читайте по ссылке.