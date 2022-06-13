Пополняйте карты "Элкарт" по номеру телефона в приложении MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MegaCom продолжает расширять спектр сервисов для удобства своих абонентов. Теперь в мобильном приложении MegaPay для пользователей доступно пополнение карт "Элкарт" любого из банков Кыргызстана по номеру телефона.

Новый сервис позволяет значительно упростить процедуру перевода денежных средств со смартфона на карточный счёт.

Как перевести средства на "Элкарт" через MegaPay:

в главном меню приложения MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store) выберите вкладку "Оплата"; затем нажмите на "Банковские услуги" – "Пополнение "Элкарт" по номеру телефона"; введите номер телефона, зарегистрированный в "Элкарт Мобайл"; укажите сумму пополнения и подтвердите оплату.

Готово! Комиссия за услугу – 1%.

Средства поступят на карту в кратчайшие сроки.

Также напомним, что в приложении MegaPay можно привязать любые карты Visa или "Элкарт", эмитированные банками Кыргызской Республики, и оплачивать ими более 600 сервисов и услуг. Подробнее о том, как это сделать, читайте по ссылке.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!