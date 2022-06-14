Артем Новиков: Резко набирает обороты интерес российского бизнеса к КР

"Мы проводим вторую международную многоотраслевую деловую миссию российских компаний в Бишкеке. Первая прошла в ноябре прошлого года. И мы видим, что интерес российского бизнеса к Кыргызстану набирает обороты. На этот раз к нам приехали представители и руководители более ста компаний, в том числе таких крупных, как Глонасс, КАМАЗ, Сбербанк, Интерфакс и других. Более двухсот представителей деловых кругов представляют нашу сторону. Запланировано подписание десяти соглашений, касающихся финансового рынка, поставок отечественных товаров в Россию, развития сотрудничества в лизинговой сфере, и другие. Наш фонд старается максимально аккумулировать все возможности для налаживания контактов и диалогов между предпринимателями двух стран", - сказал vb.kg председатель правления Российско- Кыргызского фонда развития Артем Новиков перед открытием бизнес-форума.

По его мнению, нынешняя миссия приведет к появлению новых реальных проектов на территории Кыргызстана. А фонд приложит все усилия и возможности для их продвижения, что в конечном итоге приведет к росту экономики страны.

"По итогам первого форума, например, было подписано соглашение о создании лизинговой компании, которая активно работает у нас с предпринимателями по поставкам российской техники. Активизировался рынок швейной промышленности. Изделия наших швейников продаются в российских магазинах", - добавил председатель правления фонда.

Как он отметил, любая дискуссионная площадка, которая позволяет бизнесу разных стран общаться, является основой для укрепления и развития дружеских и торгово-экономических отношений.

"Основная задача нашего предприятия ОАО "Кыргызиндустрия" - реанимировать и в буквальном смысле возродить промышленность страны. Нынешний форум много значит для нас. Вся наша индустрия, технологии, оборудование – все связано с бывшим Союзом. И сейчас мы ориентируемся тоже на них. ОАО намерено подписать соглашение с Российско-Кыргызским фондом развития, провести переговоры с представителями бизнеса России. Я думаю, что мы найдем с ними общий язык и подпишем несколько деловых контрактов", - заявил vb.kg президент ОАО "Кыргызиндустрия" Жарасул Абдураимов.

По его словам, акционерному обществу предстоит организовать производство комплектации запасных частей для машиностроения и приборостроения на базе технологической, конструкторской документации российских заводов, с которыми они активно работают. В разработке находятся более тридцати бизнес-планов по развитию промышленности и индустрии страны.

"А вообще у нас более ста проектов, которые надо реализовать в ближайшие два-три года, - сообщил Жарасул Абдураимов. – В стране еще много простаивающих предприятий. Фонд госимущества передал нам пока девятнадцать".

По словам главы ОАО, "Кыргызиндустрия" имеет право оперативно и самостоятельно осуществлять мероприятия по привлечению инвестиций, взаимодействовать с международными корпорациями, создавать совместные предприятия. А наличие единственного акционера в лице государства дает инвесторам гарантии успешного развития и снижает риски.

Заместитель генерального директора компании SONUN Адилет Жамангулов познакомил российских предпринимателей с возможностями агропромышленного комплекса страны. Как он поделился с vb.kg, компании интересен российский рынок.

"Мы уже присутствуем на нем. 75-80 процентов нашей продукции уходит в торговые сети России и Казахстана. Мы производим исключительно натуральные, безопасные, экологически чистые продукты для здорового питания, предоставляя потребителям высочайшее качество продукции из первых рук – соленья, варенье, джемы, компоты. В сутки перерабатываем более 40 тонн плодоовощной продукции. Мы хотим занять те места, которые освободились на полках таких сетей, как "Лента", "Светофор", "Ашан", - сказал он vb.kg.

По словам председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова на открытии международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Кыргызстане, объем прямых инвестиций в страну в прошлом году составил более одного миллиарда долларов. Но доля российского бизнеса уступает китайскому и турецкому и составляет около 145 миллионов долларов.

"Мы надеемся, что сегодняшняя миссия расширит наше сотрудничество в разных сферах. Я хотел бы от имени президента гарантировать инвесторам неприкосновенность частной собственности и возможность вывоза прибыли в любом виде, в каком вы захотите", - заверил Акылбек Жапаров.

Он заявил, что все технологии и производства, которые будут ввозиться в КР, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Власти постараются сделать все возможное, чтобы никто не мешал работе инвесторов.

"Вы приятно удивитесь, когда ознакомитесь с налоговым, банковским и валютным законодательством страны. У нас одни из самых низких ставок налогов, нет никаких ограничений по ввозу и вывозу капитала. Нам нужен финансовый толчок. Мы недавно утвердили стратегию Российско-Кыргызского фонда развития на пять лет. Темпы роста будут превосходить те, которые были до этого. Мы планируем довести уровень капитала фонда до 1 миллиарда долларов и найдем возможность переговорить в финансовыми институтами России, чтобы они поддержали те компании, которые приедут и будут работать с нами", - отметил глава кабмина.

Акылбек Жапаров сообщил, что при поддержке российской стороны планируется построить электростанцию на 600 мегаватт, которая будет работать на природном газе.

"17 июня в Санкт-Петербурге у меня состоится окончательная рабочая встреча по проекту строительства станции на газе. На ней мы обсудим с нашими инвесторами все детали", - рассказал Акылбек Жапаров. По его словам, он примет участие и в Петербургском международном экономическом форуме.

Видимо, Акылбек Жапаров убедил российских бизнесменов в том, что совместное сотрудничество принесет взаимовыгодный выигрыш. Вчера по итогам работы первого дня деловой миссии российских компаний в Кыргызстане подписаны девять соглашений.

Российско-Кыргызский фонд развития, ООО "Юнигрин Энерджи" ("Хэвел") и АО "Российский экспортный центр" намерены развивать энергетическую инфраструктуру Кыргызстана с использованием возобновляемых источников энергии совокупной мощностью до 500 мегаватт.

Подписано соглашение между ПАО "МТС-Банк" и Российско-Кыргызским фондом развития о сотрудничестве, проработке вопросов признания кредитной экспертизы и совместного финансирования проектов. РКФР и крупнейший аэропортовый российский холдинг АО УК "Аэропорты регионов" договорились проработать вопросы реализации инвестиционного проекта по модернизации международных аэропортов КР.

Подписано соглашение о намерениях разместить заказ на разработку коллекции спортивной одежды, ее производство и поставку между ООО "Зенит Премьер Футбол" и ОЮЛ "Ассоциация спортивных товаропроизводителей Кыргызстана BIGSER".

Заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках поставок техники в лизинг между АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ" и ОАО "Айыл Банк". Подписано соглашение о совместном развитии взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между субъектами хозяйствования Кыргызстана и Рязанской области.

Заключено также соглашение о сотрудничестве в медийном пространстве, в частности, о передаче информации соответствующих государственных органов КР информационному агентству "Интерфакс". Как рассказал vb.kg академик НАН КР и один из инициаторов создания Евразийского технопарка "Ала-Тоо" на территории Кыргызстана Асылбек Айдаралиев, заключен меморандум между технопарком и ООО "Научные развлечения" о продвижении научно-технологического партнерства в сфере создания познавательных игр, образовательной робототехники, классических лабораторий для современной высшей школы. Подписано соглашение между Российско-Кыргызским фондом развития и ОАО "Кыргызиндустрия" о сотрудничестве в сфере модернизации промышленности КР.

А впереди еще два дня работы деловой миссии российских компаний. А значит, ожидается подписание новых контрактов.