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На границе с Таджикистаном снова стреляют. Обстановка напряженная

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникации Пограничной службы сообщает, что 14 июня 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

Примерно в 6:50 - 7:00 в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области со стороны пограничного поста "Кех" ПВ ГКНБ Республики Таджикистан был произведен выстрел в сторону пограничного поста "Булак-Башы" ПС ГКНБ КР. В ответ с кыргызской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста.

Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничный представитель Республики Таджикистан по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон.

Однако в 7:50 таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 8:10 перестрелка прекратилась. В данное время проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации.

По состоянию на 8:40 14 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке Государственной границы характеризуется как напряженная.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики принимает все необходимые меры для стабилизации обстановки.


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URL: https://www.vb.kg/419236
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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