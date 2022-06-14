Погода
$ 80.69 - 81.69
€ 86.73 - 87.72

В Кыргызстане работает деловая миссия Кыргызско-российского фонда развития

183  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Более 100 российских компаний участвуют в деловой миссии Российско-кыргызского фонда развития в Кыргызстане, которая начала работу 13 июня в Бишкеке.

Несмотря на то, что мероприятие проводится второй раз, и по словам председателя правления Российско-кыргызского фонда развития Артема Новикова, оно как никогда актуально в свете последних событий.

Во время работы форума он напомнил, что в конце 2021 года Фонд совместно с Российским экспортным центром заложил этот уникальный формат работы, проведя первую деловую миссию.

"Тогда в ней участвовали около 60 российских компаний. В сегодняшнем мероприятии уже более 100 компаний из России и более 200 из Кыргыгызстана. Данный формат доказал свою жизнеспособность и эффективность, - сказал он. -Наша цель - объединение деловых кругов Кыргызстана и России для реализации совместных проектов, развитие двусторонних отношений, углубление кооперации в рамках ЕАЭС".

Весомую пользу встреч деловых кругов двух стран в своем выступлении отметил и председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров. По его словам, по итогам прошлого года объем инвестиции в Кыргызстан из России достиг рекордных $145 млн.

"Форум поможет найти партнеров предпринимателям Кыргызстана и России. И они будут помогать друг другу идти вперед. В республике сегодня созданы одни из самых либеральных налоговых и валютных режимов, думаю, инвесторам это будет интересно. Кыргызстан сегодня нуждается в новых технологиях и производствах и в этой части мы готовы создавать инвесторам комфортные условия", - заявил Жапаров.

Готовность к сотрудничеству по широкому кругу вопросов у предпринимателей двух стран отметил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.

"Мы с Российско-Кыргызским фондом развития стратегические партнеры. И мы видим большой потенциал сотрудничества наших стран. Как показывают проведенные нами мероприятия, интерес компаний растет - в рамках этой миссии запланировано более 400 В2В-встреч. Геополитическая ситуация дает новые возможности для развития бизнеса между Россией и Кыргызстаном", - заключил Прохоренко.

Добавим, деловая миссия организована Российско-Кыргызским Фондом развития совместно с Российским экспортным центром. В ней принимают участие компании из России, Кыргызстана и Казахстана. Среди них крупные представители промышленности, энергетики, банковского дела и других отраслей, в том числе "Сбербанк", "ВТБ Банк" и "Интер РАО".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419239
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  