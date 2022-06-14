В Кыргызстане работает деловая миссия Кыргызско-российского фонда развития

Более 100 российских компаний участвуют в деловой миссии Российско-кыргызского фонда развития в Кыргызстане, которая начала работу 13 июня в Бишкеке.

Несмотря на то, что мероприятие проводится второй раз, и по словам председателя правления Российско-кыргызского фонда развития Артема Новикова, оно как никогда актуально в свете последних событий.

Во время работы форума он напомнил, что в конце 2021 года Фонд совместно с Российским экспортным центром заложил этот уникальный формат работы, проведя первую деловую миссию.

"Тогда в ней участвовали около 60 российских компаний. В сегодняшнем мероприятии уже более 100 компаний из России и более 200 из Кыргыгызстана. Данный формат доказал свою жизнеспособность и эффективность, - сказал он. -Наша цель - объединение деловых кругов Кыргызстана и России для реализации совместных проектов, развитие двусторонних отношений, углубление кооперации в рамках ЕАЭС".

Весомую пользу встреч деловых кругов двух стран в своем выступлении отметил и председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров. По его словам, по итогам прошлого года объем инвестиции в Кыргызстан из России достиг рекордных $145 млн.

"Форум поможет найти партнеров предпринимателям Кыргызстана и России. И они будут помогать друг другу идти вперед. В республике сегодня созданы одни из самых либеральных налоговых и валютных режимов, думаю, инвесторам это будет интересно. Кыргызстан сегодня нуждается в новых технологиях и производствах и в этой части мы готовы создавать инвесторам комфортные условия", - заявил Жапаров.

Готовность к сотрудничеству по широкому кругу вопросов у предпринимателей двух стран отметил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.

"Мы с Российско-Кыргызским фондом развития стратегические партнеры. И мы видим большой потенциал сотрудничества наших стран. Как показывают проведенные нами мероприятия, интерес компаний растет - в рамках этой миссии запланировано более 400 В2В-встреч. Геополитическая ситуация дает новые возможности для развития бизнеса между Россией и Кыргызстаном", - заключил Прохоренко.

Добавим, деловая миссия организована Российско-Кыргызским Фондом развития совместно с Российским экспортным центром. В ней принимают участие компании из России, Кыргызстана и Казахстана. Среди них крупные представители промышленности, энергетики, банковского дела и других отраслей, в том числе "Сбербанк", "ВТБ Банк" и "Интер РАО".