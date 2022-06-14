В Москве обезврежена преступная группа, причастная к похищению кыргызстанца

В представительство МВД КР в МВД РФ периодически поступала оперативная информация о том, что на территории города Москвы и Московской области орудует организованная преступная группа, которая действует от имени криминального авторитета, занимается вымогательством у своих соотечественников и пытается организовать контроль за гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью.

В ходе оперативных мероприятий представительством МВД КР в РФ совместно с ГУУР МВД КР было установлено, что данную преступную группу возглавляет гражданин А.А. 1988 года рождения, уроженец Нарынской области по прозвищу "Карагер", ранее судимый за убийство, разбой, грабеж, хулиганство, мошенничество. Он состоит на оперативном учете МВД КР как активный член ОПГ.

В оперативные подразделения ГУ МВД России по городу Москве и ГУ МВД по Московской области была предоставлена соответствующая информация.

В целях выявления фактов противоправных деяний, пресечения преступной деятельности данной группировки проводились комплексные оперативные мероприятия.

10 июня 2022 года в представительство МВД КР в МВД РФ обратился гражданин КР и сообщил, что ночью неизвестные лица на территории парка "Кузьминки" насильно посадили тридцатидвухлетнего близкого родственника в автомашину, после чего увезли в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Поступившее обращение было препровождено для регистрации в ОМВД России по району Кузьминки города Москвы, где данный факт зарегистрирован в КУСП (Книга учета сообщений о правонарушениях).

В дальнейшем оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД Москвы, УВД по ЮВАО ГУ МВД Москвы, а также ОМВД России по району Кузьминки г.Москвы при участии представительства МВД КР проведены оперативно-розыскны мероприятия по освобождению незаконно удерживаемого гражданина.

В результате спецмероприятий на территории города Москвы в съемной квартире был обнаружен потерпевший И.М. 1990 года рождения, которого вопреки его воли удерживали и вымогали у родственников 1 800 000 рублей.

В указанной квартире задержаны лица причастные к данному противоправному деянию, в том числе лидер группы - гражданин А.А. 1988 года рождения, уроженец Нарынской области. Кроме него в квартире находилсь еще 8 граждан разного возраста, начиная от 19 до 40 лет, являющиеся уроженцами Ошской, Джалал-Абадской, Таласской, Баткенской областей. Задержаны 7 граждан, являющиеся участниками преступной группы.

Обнаружены принадлежащие подозреваемым лицам транспортные средства марки "Hyundai", "Volkswagen Polo", изъят травматический пистолет на базе пистолета Макарова.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, в том числе проверка на причастность к ранее совершенным тяжким преступлениям, а также устанавливаются другие участники данной преступной группировки.

По данному факту Кузьминским межрайонным следственным отделом СУ по ЮВАОГСУ СК России по городу Москве в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных п. "а"ч.3 ст. 126, п.п. "а, б" ч.3 ст. 163 (Похищение человека, совершенное организованной группой; Вымогательство, совершенное организованной группой, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере) УК РФ.

Возбуждено уголовное дело и водворены в порядке ст. 91 УПК РФ

Установлена также причастность к аналогичным двум тяжким преступлениям, совершенным ранее и зарегистрированным на территории города Москвы и Московской области.

По данным представительства МВД КР в РФ вышеуказанное похищение человека, незаконное лишение свободы было ранее запланировано и носит заказной характер.

Представительством МВД КР в РФ продолжается работа по отслеживанию криминогенной ситуации среди наших соотечественников, осуществляются профилактические мероприятия по недопущению совершения преступлений и правонарушений на территории Российской Федерации.